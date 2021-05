Na comissão estão representantes desde a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo até a ACV (Associação Comercial de Votuporanga)

publicado em 06/05/2021

Objetivo do grupo será discutir, planejar e desenvolver as ações estratégicas para celebrar o aniversário do município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga constituiu e nomeou a Comissão Especial para o planejamento das ações em comemoração ao 84º aniversário do município. A decisão foi publicação em edição extra do Diário Oficial Eletrônico.O órgão responsável por coordenar a comissão é a Secretaria Municipal de Governo. O objetivo do grupo será discutir, planejar e desenvolver as ações estratégicas para celebrar o aniversário do município.No grupo, estão dez pessoas, que são representantes de órgãos do município, que vão desde a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo até a ACV (Associação Comercial de Votuporanga).São eles: Wender Batista Rodrigues (Secretaria Municipal de Governo), Ormélio Caporalini Filho (Secretaria Municipal da Cultura), Marinês da Silva Manhani de Lima (Secretaria Municipal da Cultura), Marcelo Marin Zeitune (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Maristela Maranho Antonieto (Secretaria Municipal da Educação), Juliana Magalhães Vitor Quinteiro (Saev Ambiental), Tássia Gélio Coleta Nossa (Secretaria Municipal de Planejamento), Janaína Lima do Nascimento (Fundo Social de Solidariedade), Vanderlei Junqueira (ACV) e Emerson Luiz Bortolaia (Câmara Municipal).De acordo com o decreto da Prefeitura, os membros da comissão não serão remunerados. Ainda segundo o documento, os serviços do grupo são considerados de relevante interesse público.No ano passado, para celebrar os 83 anos de Votuporanga, a Prefeitura, a gestão do então prefeito João Dado (PSD), organizou a Solenidade Cívica, realizada na praça "Professor Benedito Lopes de Oliveira, que fica na rua Amazonas, no centro, anexa à Concha Acústica "Professor Geraldo Alves Machado".De acordo com a Prefeitura, na época, o ato respeitou as determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.