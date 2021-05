Administração Municipal cobrou uma suposta dívida de R$ 3,4 mil em IPTU

publicado em 20/05/2021

Prefeitura executou a Diocese a cobrança de IPTU de uma área no Monte Verde onde será construída uma igreja (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma execução judicial da Prefeitura de Votuporanga, promovida na gestão do ex-prefeito João Dado (PSD) teve um desfecho que chamou a atenção essa semana. A Administração Municipal cobrou uma suposta dívida de R$ 3,4 mil em IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), da Diocese de Votuporanga, a respeito de uma área no Monte Verde.Em sua defesa, a igreja afirmou que possui imunidade tributária que lhe é atribuída pela Constituição Federal, estendendo-se ao conjunto de seu patrimônio, afetado aos fins institucionais da entidade religiosa, tais como evangelização, promoção do homem e do bem comum.O departamento jurídico da Diocese alegou, ainda, que todas as formas de arrecadação de que lança mão para se manter e atender seus fins institucionais não são atividades econômicas com o objetivo de lucro e acumulação de riquezas, mas sim para atendimento desses fins, de tal maneira que nenhum bem se exclui da imunidade, lembrando que os recursos arrecadados são aplicados nas atividades religiosas.A Prefeitura, por sua vez, rebateu a tese da igreja no sentido de que a imunidade alegada não é ampla e irrestrita, mas que alcançaria apenas o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade, sendo necessário que o imóvel em questão esteja vinculado a tais finalidades essenciais ou que os bens não estejam ociosos de forma indeterminada, tendo em vista que não há edificação em referido imóvel.Ao analisar os argumentos das partes, a Justiça considerou a cobrança ilegal. O juiz do Serviço de Anexo Fiscal, Jorge Canil, acolheu os embargos à execução fiscal, promovidos pelo departamento jurídico da Diocese e disse que a imunidade se estende a todo o patrimônio da igreja.“A autora é pessoa jurídica eclesiástica, com finalidade de evangelizar pessoas por meio de pastorais, movimentos, serviços e associações de fiéis, tendo, portanto, direito à imunidade na forma prevista da Constituição Federal, de modo que quaisquer imóveis pertencentes a ela não são passíveis de tributação. Nesse aspecto, tudo o que for necessário para a persecução de seus elevados escopos encontra-se protegido pelo manto da imunidade, devendo, por imperativo do intuito do constituinte, ser afastada a incidência do IPTU sobre o imóvel objeto da ação”, disse o magistrado.De acordo com o advogado da Diocese, Douglas Fontes, na área em questão será construída uma igreja para a comunidade da região do Monte Verde.