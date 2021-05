Em viagem a São Paulo, prefeito acompanhou a assinatura da ordem de serviço conduzida pelo Governador João Doria

publicado em 11/05/2021

Para acompanhar a assinatura da ordem de serviço para início da obra da Clínica Veterinária que o Governo do Estado construirá em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba esteve em São Paulo nesta terça-feira (11) para acompanhar a assinatura da ordem de serviço para início da obra da Clínica Veterinária que o Governo do Estado construirá em Votuporanga.O ato ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e foi conduzido pelo Governador João Doria junto dos secretários estaduais Jean Gorinchteyn (Saúde), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), da coordenadora de Defesa e Saúde Animal do Estado, Rebecca Politti, e do deputado estadual Carlão Pignatari, atual presidente da Assembleia Legislativa. Também esteve presente no ato Cícero Cortes, representando a empresa Castelli Construtora, vencedora da licitação.A obra será custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m², localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon. A Clínica Veterinária será destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos, cirúrgicos e internações. "É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública", comemorou Seba.O imóvel construído pelo Estado será transferido à gestão municipal equipado com aparelhos de Raio-X e ultrassom veterinário, equipamentos de análise laboratorial, câmara fria, mobiliário hospitalar e administrativo, computadores e todos os outros equipamentos necessários ao funcionamento da clínica.