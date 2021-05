Segundo a Polícia Civil, funcionários usaram golpe para conter Paulo César Basso, de 30 anos, morador de Guapiaçu

publicado em 11/05/2021

Família de Paulo César Basso, de 30 anos, disse que não vai se calar diante do caso (Foto: Arquivo Pessoal)

Os familiares do paciente que morreu depois de ser contido à força por funcionários de uma clínica para dependentes químicos de Votuporanga, na última sexta-feira (7), disseram que não vão se calar diante das circunstâncias que levaram Paulo César Basso, de 30 anos, a falecer.Daiane Basso, é prima de Paulo e contou que ele já tinha sido internado em outras ocasiões, mas que sempre foi amoroso com a família. "Em uma dessas internações ele ficou um bom tempo sem usar, ele interagia com a família tranquilamente, participava das festas de fim de ano, aniversários. Era uma alegria só", disse.Por se tratar de um membro de sua família, Daiane relatou que a luta por esclarecer os fatos e punir não vai parar tão cedo. "Quando ele voltou a usar, se afastou de nós talvez pelo medo de julgamentos, mesmo não sendo essa a verdade. Nós o amávamos independente de qualquer coisa, pois ele tinha bondade, um coração cheio de amor e alegria", completou.Segundo a Polícia Civil, os três funcionários da clínica foram presos na sexta, suspeitos de provocar a morte do paciente, de Guapiaçu, após excederem a força para contê-lo e dar até um golpe de "mata-leão" para conseguir amarrá-lo. O procedimento se chama extração ou resgate.Ainda de acordo com a polícia, após ser contido, Paulo já estaria desacordado no caminho a Votuporanga e apenas na clínica perceberam que ele já não estava respirando. O paciente foi encaminhado à Santa Casa do município, mas ele chegou ao hospital morto e onde se levantou as suspeitas de que a morte poderia ter acontecido muito antes do relato dos responsáveis. "Enquanto isso não for totalmente esclarecido, não vamos nos calar. Perder alguém que amamos, alguém da família, por mais que não estivesse tão presente nos últimos tempos dói, porque é um pedaço da gente que vai junto", completou a parente.J. C. D. S.; H. M. S. e F. R. S. foram presos em flagrante, acusados de homicídio, e encaminhados para a Cadeia de Santa Fé do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.*Com informações G1.com