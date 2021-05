Legislação municipal exige atendimento nas agências bancárias em o máximo 30 minutos, mas há relatos de espera de 3 horas

publicado em 04/05/2021

Filas nos bancos de Votuporanga não poderão passar de 30 minutos, sob pena de R$ 30 mil (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de anteontem um projeto de lei de autoria do vereador Daniel David (MDB) que aumenta em mais de 600% a multa para bancos que deixarem os clientes nas filas por mais de 30 minutos no município. A iniciativa, segundo o parlamentar, se deu após inúmeras reclamações de pessoas que chegam a esperar mais de três horas por atendimento.Para Daniel David, a atual penalização, que é de 1.000 UFMs (Unidades Fiscais do Município) é irrisória com relação aos lucros obtidos pelos bancos, o que motiva os bancos a não cumprirem a legislação.“Fizemos um reajuste na questão do tempo no ano retrasado, mas por a multa ser baixa, não resolveu nada. Em 2020 os principais bancos de Votuporanga tiveram lucros que possibilitariam deixar atendentes o suficiente o dia inteiro. O banco Bradesco, por exemplo, teve um lucro de R$ 16,5 bilhões, o Itaú de R$18,5 bilhões, o Banco do Brasil de R$ 13,7 bilhões, o Santander R$ 13,8 bilhões a Caixa R$13,1 bilhões. Isso é surreal. Quanto mais trabalho, mais funcionários você tem que ter, é assim em qualquer setor. Qualquer um de nós que deixarmos uma pessoa três horas esperando na fila vai perder o cliente, mas nós dependemos deles e não temos onde recorrer, o que ficou cômodo para eles [bancos]”, disse o vereador.Diante desses argumentos os vereadores aprovaram a iniciativa que aumenta a multa dos atuais 1.000 UFMs para 7.455 UFMso que corresponde a aproximadamente R$ 30 mil, sendo o valor dobrado em caso de reincidência.Desde 2018, após a aprovação de uma emenda apresentada pelo vereador Daniel David (MDB) e aprovada por unanimidade na Casa, o tempo de espera na fila tanto em banco quanto lotéricas e demais prestadores de serviços bancários, em dias normais, é de 20 minutos. Já em dias de pico o tempo máximo passou a ser de 30 minutos (era 45).Para atendimento a pessoas físicas (não vale para empresas) em mesas gerenciais ou outros serviços bancários o tempo máximo é de 45 minutos, independentemente de dias normais ou de pico.Denúncias podem ser registradas junto à Ouvidoria Municipal, 0800-770-3590, ou à Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura, 3405-9700 – ramal 9744, em dias úteis e horário de expediente. As senhas autenticadas também podem ser entregues diretamente na Divisão de Fiscalização de Posturas da Prefeitura, sem necessidade de identificação do cidadão. O órgão fica no Paço Municipal, localizado na Rua Pará, 3227.