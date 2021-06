Cerca de 6,7 mil devem retornar aos postos para tomar a segunda dose nos próximos dias

publicado em 31/05/2021

Até o momento, cerca de 800 idosos ainda não voltaram para tomar a segunda dose (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A única forma de combater a pandemia da Covid-19 é adotar os cuidados de higienização e distanciamento e tomar a vacina quando chegar a vez. E essa consciência sobre a preservação de vidas é consenso entre quase todos os idosos de Votuporanga. Isso porque um levantamento feito pela Secretaria Municipal da Saúde aponta que 95,5% das pessoas com mais de 60 anos receberam a primeira dose no município, o que representa 17.659 pessoas.Até o momento, cerca de 800 idosos não voltaram para tomar a segunda dose e outros 6,7 mil deverão retornar aos postos de vacina nos próximos dias, de acordo com as datas estipuladas no cartão de vacina de cada pessoa.“É muito bom ver que os nossos idosos estão se protegendo da forma grave da doença e que nosso calendário de vacina avança gradativamente. Trabalhamos arduamente para que estes percentuais cresçam cada vez mais até atingirmos todo o público-alvo da campanha”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Nesta terça-feira (1º), Votuporanga começa a vacinar pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada) com idade acima de 30 anos.A vacina segue sendo oferecida também para pessoas com Síndrome de Down e transplantados renais, de 18 a 59 anos; grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos; e idosos em geral acima de 60 anos. As segundas doses também estão disponíveis para todos aqueles que já estão no prazo como, por exemplo, idosos e profissionais da saúde e educação.As pessoas que atendem aos critérios desta etapa da campanha deverão apresentar documentos que comprovem a necessidade, bem como comprovante de residência, documento de identificação com foto, CPF e cartão SUS (Sistema Único de Saúde).A Secretaria disponibilizou um modelo de atestado médico, que deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável.O Governo do Estado de São Paulo anunciou recentemente a ampliação do calendário de vacina a partir de julho, sendo adultos de 55 a 59 anos entre 1 e 20 de julho; profissionais da Educação de 18 a 46 anos entre 21 e 31 de julho; adultos de 50 a 54 anos entre 2 e 16 de agosto; e adultos de 45 a 49 anos a partir de 17 de agosto. A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga segue o calendário proposto pelo Estado desde o início da campanha, de acordo com a chegada das doses de vacina para cada público.Para agilizar o atendimento quando chegar o seu dia de tomar a vacina, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga disponibiliza no site da Prefeitura o. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.As vacinas estão disponíveis nos quatro postos volantes que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h: Associação Antialcoólica, Rua Padre Izidoro, 1999, bairro Chácara das Paineiras; Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Rua Pernambuco, 1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU; Centro de Convivência do Idoso, Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, bairro Vila Paes; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas.