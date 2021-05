Para a ação, a loja doou parte do seu estoque de bolsas e acessórios

publicado em 06/05/2021

A Loja De La Loire, de bolsas e acessórios, doou parte do seu estoque para o bazar beneficente em prol da Associação Irmão Mariano (Imagem: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Loja De La Loire e a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias vão realizar um bazar beneficente neste sábado (8), das 9h às 18h, em Votuporanga. Para a ação, a loja doou parte do seu estoque de bolsas e acessórios.No bazar, serão vendidos bolsas, nécessaires, mochilas, carteiras, artigos de decoração, acessórios, artigos de artesanatos, entre outros. A ideia é oferecer diversas opções para presentes de Dia das Mães.Toda a renda arrecadada no bazar vai ser destinada para as obras assistenciais e de promoção humana que a Associação realiza diariamente.O bazar vai ser realizado na loja, que fica na rua Amazonas, nº3786, esquina com a Rua Ceará, no centro de Votuporanga.