Várias questões precisam ser levadas em consideração na hora de escolher um imóvel para morar enquanto estiver na faculdade. É isso que vai garantir economia e tornar tudo possível

publicado em 12/05/2021

Se você é um universitário ‘fora de casa’, já percebeu o quanto é difícil se manter em outra cidade sozinho. E se você ainda não saiu nessa aventura, vai descobrir isso. A questão é: para conseguir essa proeza, é preciso muita disciplina, principalmente na hora de escolher o imóvel ideal. Se o seu curso é Medicina, na Universidade de São Paulo, por exemplo, saiba que um apartamento na Vila Madalena não custa pouco. Mas, como fazer para escolher um local com custo-benefício adequado?

O primeiro passo para que tudo isso ocorra de maneira tranquila é o planejamento. Pois, trata-se da mudança que implicará na vida do estudante por alguns anos, e os custos não são baixos. Por isso, é necessário manter o pé no chão em cada escolha e ter bem definidos os tópicos que precisam ser levados em consideração. Acompanhe nossas dicas e não erre na hora de escolher o apartamento ideal.

Faça um levantamento das suas finanças

Para fazer um planejamento que realmente dê certo, é necessário que ele esteja alinhado não apenas com as suas necessidades, mas com as suas possibilidades também. Por esta razão, você precisa conhecer as suas condições e colocá-las num papel, para, então, começar a planejar a partir disso.

Qual a sua renda mensal, se você vai conciliar estudos e trabalho para ter um extra no final do mês, se vai receber ajuda da sua família, qual o valor da mensalidade da sua faculdade, se vai ter gastos extras com xerox, quanto vai gastar de alimentação, agua, luz e internet. Todos esses são pontos que precisam ser levados em consideração.

Então, antes de sair da casa dos pais, esteja ciente do quanto poderá gastar por mês com aluguel, pois não são todas as famílias que podem adquirir um apartamento à venda em SP , por exemplo, apenas para deixar à disposição do filho que vai para a universidade. Na maioria dos casos, locar um imóvel é a opção mais barata.

Avalie o valor do aluguel e do condomínio

Depois de saber quais as suas reais condições, estipule um valor médio e procure apenas apartamentos que estejam dentro dessa faixa. Assim, você não cairá na cilada de visitar locais melhores, mas que tem preço acima do que você pode pagar. Outra questão que merece muita atenção é o valor cobrado pelo condomínio, além da taxa de IPTU, que, na maioria das vezes, fica à responsabilidade do locatário.

Especialistas indicam que o valor do aluguel, somado ao condomínio e IPTU, não podem ultrapassar 30% da sua renda mensal. Então, faça as contas!

Verifique a condição do apartamento

Com o valor bem definido, e a lista dos imóveis que se encaixam nele, visite os locais e verifique detalhadamente as condições do imóvel. Ele se adequa às suas necessidades? Vai precisar de alguma reforma ou manutenção? Quanto você vai gastar por isso? O local vai te atender bem pelo tempo que pretende passar nele?

Para o escolher o local certo, todas essas perguntas precisam ser respondidas e levadas em consideração. Afinal, qualquer manutenção, por menor que seja, demanda dinheiro e você precisa colocar tudo na ponta do lápis.

Se atente à localização

Como estudante, provavelmente você terá que se deslocar da sua casa à faculdade e, se você trabalha, se deslocar até esse local também. Por isso, na hora de escolher um imóvel para morar durante esse período, fique atento a esse detalhe: fica perto ou tem fácil acesso à minha universidade e ao meu local de trabalho?

Pode ter certeza que isso vai contar, e muito, no final do mês. Quanto mais próximo, mais economia, tanto de tempo, quanto de dinheiro, pois escolhendo o imóvel certo, talvez consiga ir até a pé para a aula ou para o trabalho.