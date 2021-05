O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) autorizou na terça-feira (11) o início das obras da clínica veterinária estadual do programa 'Meu Pet' em Votuporanga

publicado em 13/05/2021

Clínica Veterinária gratuita será edificada naavenida Mário Pozzobon e deve ser concluída até o final deste ano (Foto: Governo do Estado)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador de São Paulo, João Doria (PSDB) autorizou na terça-feira (11) o início das obras da clínica veterinária estadual do programa 'Meu Pet' em Votuporanga, que irá oferecer atendimento gratuito para animais domésticos na cidade e na região. As obras, segundo o Estado, devem ser concluídas até o fim do ano.A clínica será construída em um terreno cedido pela Prefeitura, de 3.446,37 m², localizado na avenida Mário Pozzobon, e irá contar com uma estrutura de 480 m², com salas cirúrgicas e equipamentos.A contratação de funcionários e o custeio das atividades assistenciais ficarão sob responsabilidade do município. Serão oferecidos gratuitamente serviços para cães e gatos, como consultas veterinárias, cirurgias e exames de ultrassom, raio-x e endoscopia.“A pandemia aumentou ainda mais a necessidade de cuidados com os pets. É visível a necessidade de atendimento veterinário e até cirúrgico em algumas circunstâncias para os animais”, afirmou o governador durante a assinatura da ordem de serviço para a obra, na presença do prefeito Jorge Seba (PSDB) e do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), além dos secretários estaduais Jean Gorinchteyn (Saúde), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), da coordenadora de Defesa e Saúde Animal do Estado, Rebecca Politti.O Programa Meu Pet é inédito no Estado de São Paulo e visa, segundo o governo, dar apoio a ações e serviços voltados à defesa e saúde dos animais domésticos, incluindo vacinação, castração e adoção responsável."É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública", comemorou o prefeito Jorge Seba.