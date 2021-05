Luciana Faustino Borges foi internada um dia após sua filha, Nicole, de 12 anos, ser intubada e passar 12 dias na UTI

publicado em 08/05/2021

As irmãs Nicole Faustino Rozanez e Isabela Faustino Rozanez e a mãe Luciana Faustino Borges precisaram enfrentar a Covid (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadoni

Se tem algo que as mães fazem, ao longo das suas vidas, é cuidar dos seus filhos. Imagine, então, como é para uma mãe se ver numa situação em que está impossibilitada de cuidar dos filhos, que estão com Covid, justamente por estar internada com a doença. Foi o que a escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Luciana Faustino Borges, enfrentou em março.

Ao jornal A Cidade, a escrevente contou que ela, as filhas e o ex-marido pegaram Covid na mesma época. Sua filha mais nova, Nicole Faustino Rozanez, de 12 anos, foi internada e intubada no dia 23 de março, e Luciana foi internada no dia 24.

Enquanto ela estava hospitalizada em Votuporanga, sua filha foi transferida para Piracicaba. A escrevente relatou a dificuldade de lidar com a situação de estar internada e longe da sua filha durante um momento tão delicado.

"Foi desesperador, porque a gente sempre pensa no pior. Eu me sentindo mal por conta da Covid, não podia estar com ela, que também não estava bem. E aí quando ela foi intubada, meu Deus...é uma dor inexplicável. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. O tanto que sofri. A dor que foi saber que ela estava daquele jeito e eu não poder fazer nada", contou Luciana.

Logo após ter alta, no dia 27, ela pôde ir para Piracicaba ficar com a filha mais nova, que até então estava acompanhada apenas do pai. Quando Luciana chegou lá, no dia 29, ele precisou voltar para Votuporanga, porque também estava com Covid e se sentindo mal. Enquanto isso, a filha mais velha, Isabela Fastino Rozanez, estava sozinha em Votuporanga, com a doença e se recuperando em casa, por estar com sintomas leves.

"Foi difícil ir para Piracicaba e deixar minha outra filha aqui sozinha, que também estava com Covid. Eu não podia cuidar dela aqui. Tinha que cuidar da outra lá. Foram momentos muito angustiantes, tristes e desesperadores", relatou a escrevente.