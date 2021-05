Vereador solicitou na sessão ordinária de segunda-feira (4) da Câmara Municipal a instalação de vagas para embarque e desembarque de passageiros de app

publicado em 04/05/2021

Segundo Fernandinho, as vagas de estacionamento rotativo estão sendo utilizadas de forma incorreta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Fernando Faccioni, o Fernandinho (DEM), solicitou na sessão ordinária de segunda-feira (4) da Câmara Municipal a instalação de vagas para embarque e desembarque de passageiros transportados por veículos de aplicativos, em cada quarteirão da rua Amazonas. De acordo com o parlamentar, há muita dificuldade na hora de desembarcar passageiros na área central de Votuporanga.Segundo Fernandinho, as vagas de estacionamento rotativo estão sendo utilizadas de forma incorreta e, enquanto isso, os profissionais da área acabam tendo que parar o trânsito para deixar um passageiro.“Existem vagas, estacionamentos rotativos de 15 minutos, mas a população não faz o uso correto e fica mais de 30 minutos. Sou motorista de aplicativo e temos muitas dificuldades em deixar o passageiro nesta localidade. É importante destacar ainda que aumentou o número de usuários de carros por aplicativo”, disse ele.O parlamentar voltou a cobrar a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação física. Segundo ele, até agora ninguém conseguiu explicar porque eles não foram vacinados até agora no município, mesmo que já exista permissão para isso.“Está lá no Plano do Governo que profissionais da saúde são linha de frente, eu ainda não entendi e nem consegui achar explicação até agora porque não vacinaram. Fico triste com essa situação e sou prova viva de que nós salvamos vidas também”, disse Fernandinho, que é professor de educação física.