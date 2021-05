Declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) podem ser enviadas no site da Receita Federal até segunda-feira que vem (31)

publicado em 27/05/2021

Contador Valdeci Merlotti, proprietário do Escritório Vitória, alertou sobre não deixar para a última hora para entregar a declaração do IRPF 2021 (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoAs declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) podem ser enviadas no site da Receita Federal até segunda-feira que vem (31) e uma das principais recomendações do órgão e dos contadores é que as pessoas não deixem para fazer isso na última hora. Mesmo assim, 3.133 votuporanguenses ainda não tinham entregue a declaração, até anteontem, segundo dados fornecidos pela Receita.Ainda de acordo com o órgão, a expectativa é que 18.107 declarações do IRPF sejam entregues neste ano (com possibilidade de variação de 2% para mais ou 2% para menos)."A recomendação é que todo mundo se atente ao prazo e corra para não deixar para a última hora. Dia 31 é o último dia e geralmente tumultua as coisas. Quem ainda não fez [a declaração], deve procurar seu contador, porque a própria Receita Federal não está tendo atendimento presencial, então a pessoa nem consegue ir lá para tirar dúvidas", explicou o contador Valdeci Merlotti, proprietário do Escritório Vitória, de Votuporanga.Ao jornal, a Receita Federal garantiu que seus sistemas estão dimensionados para receber um volume bem maior de declarações do que o previsto para os últimos dias. "Contudo, o contribuinte não deve deixar para a última hora, pois há risco de ele ter algum problema no computador dele ou na internet que ele usa (falta de luz ou falha na conexão, por exemplo)", informou o órgão, em nota.A apresentação da declaração é obrigatória e o contribuinte que não cumprir o prazo fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, que passa a valer a partir do primeiro dia útil após o fim do prazo. O valor mínimo é de R$165,74 e o máximo é 20% do imposto sobre a renda devida."As pessoas acham que vai prorrogar [o prazo] de novo, mas não vai. O próprio presidente já sancionou e não vai prorrogar mais. Quem deixar de entregar vai ter uma multa mínima e, dependendo do imposto a pagar, a multa vai aumentando. E a pessoa vai ter o CPF bloqueado, com pendência de regularização. Essa pessoa já não vai conseguir fazer operações bancárias, por exemplo", alertou Valdeci Merlotti.Apesar do prazo para a entrega estar na reta final, o contador disse que planeja aceitar novos contribuintes em seu escritório até esta sexta-feira (29). O Escritório Vitória fica na rua Argentina, nº3597, no bairro Santa Eliza. O número para contato é (17) 3421-4389.