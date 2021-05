Objetivo do curso é ensinar os alunos a usar as inúmeras ferramentas para que eles repliquem esse conhecimento para os colegas

publicado em 07/05/2021

Aluna de Pedagogia, Carla Priscila Trombone Garcia, e o professor Vinicius Guiraldelli Barbosa falaram sobre o programa 'Aluno Tutor Google for Education' na FUTURA (Fotos: Divulgação e arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais de 50 alunos da Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI estão na reta final do programa "Aluno Tutor Google for Education", oferecido pela instituição em parceria com a Nuvem Mestra, uma empresa de consultoria em tecnologia do Google.Conforme explicou o professor Vinicius Guiraldelli Barbosa, coordenador do curso "Aluno Tutor" e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da FUTURA, o objetivo do curso, que é gratuito, é ensinar os alunos a usar as ferramentas do Google, principalmente no contexto da educação, para que eles repliquem esse conhecimento para outros alunos."Eu acredito que, além do conhecimento adquirido no período do curso em dominar as ferramentas, isso é válido para a vida do aluno. Porque a gente utiliza as ferramentas do Google a todo momento. O aluno em si já usa, mas nesse momento de pandemia, em que essas ferramentas se tornaram diárias e corriqueiras, eles vão usar muito mais", disse o professor, ressaltando também a importância de ter uma certificação nível Google no currículo.O jornaltambém conversou com Carla Priscila Trombone Garcia, que é aluna do sétimo semestre de Pedagogia na Faculdade FUTURA e foi uma das selecionadas para participar do programa "Aluno Tutor". Para ela, o curso é dinâmico e está sendo "maravilhoso"."Por exemplo, [aprender sobre] o Google Meet e Classroom, para mim, que estou me formando em Pedagogia, são ferramentas que eu provavelmente vou usar muito no futuro. Nós tivemos a experiência com essas ferramentas, na pandemia, como alunos. E agora estamos aprendendo como professores. Existem ferramentas do Google que eu nem fazia ideia [que existiam] e que facilitam muito a nossa vida", contou Carla.A aluna acrescentou que além de considerar o concurso como enriquecedor, ela acredita que vai "acrescentar muito" no currículo de todos que estão participando.Segundo a empresa Nuvem Mestra, o programa "Aluno Tutor Google for Education" tem como grande objetivo colocar os estudantes na posição de protagonistas de seus próprios processos de aprendizado e fomentar a Cultura Digital das instituições de ensino.A plataforma completa que une tecnologia e educação "Google for Education" permite que os estudantes aprendam sobre as funcionalidades e possam apoiar as instituições no processo de implementação dessas ferramentas. A fluência digital, segurança na web e educação midiática são as vertentes do Programa.Assim, eles se tornam referência para outros estudantes e para professores e se sentem ainda mais valorizados, por receberem um certificado de "Aluno Tutor Google for Education". Esse certificado, emitido pelo Google, contribui tanto para a formação quanto para a vida profissional dos alunos.