Jorge Seba (PSDB) entregou pessoalmente um dos principais projetos de seu plano de governo a João Doria (PSDB)

publicado em 01/05/2021

O governador João Doria recebeu o prefeito Jorge Seba ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia e Carlão Pignatari (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) e seu vice Cabo Valter (MDB) voltaram na sexta-feira (30) de São Paulo, após cumprirem agenda em busca de recursos para o município. Um dos encontros foi com o governador João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, para quem Seba entregou pessoalmente um dos principais projetos de seu plano de governo: a revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes.O objetivo, segundo a proposta, é transformar a via em um dos principais cartões postais de Votuporanga, com todos os dispositivos de acessibilidade, conforto e segurança, boulevard (convivência), ciclovia, iluminação de LED, paisagismo e arborização, de forma a valorizar e contribuir com o desenvolvimento de toda zona Norte e contemplando, também, mais vagas de estacionamento.No pedido inicial, o prefeito solicitou R$ 1 milhão para o início da execução da obra de revitalização, no trecho do cruzamento com a Avenida Prefeito Mário Pozzobom. “Esta é uma importante obra prevista no nosso programa de governo que vai proporcionar melhorias no trânsito e valorização daquela área”, explicou o prefeito.Na área da habitação, o prefeito também solicitou mais casas para Simonsen. Em reunião com o secretário de Estado, Flavio Amary, Seba protocolou pedido para construção de mais 18 casas populares para moradores do distrito.Na ocasião, o prefeito estava acompanhado do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB).