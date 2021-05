As inscrições são online e podem ser feitas entre os dias 17 e 31 de maio. Plataformas digitais foram adotadas para ministrar as aulas teóricas, suspensas devido à pandemia de Coronavírus

publicado em 18/05/2021

Ao final do curso, alguns estudantes serão selecionados para participar de um banco de profissionais na Elektro (Foto: Divulgação/Elektro)

A Elektro inicia nesta segunda-feira (17) as inscrições para a 1° turma de 2021 da Escola de Eletricistas de Votuporanga. O curso é gratuito e será ministrado em parceria com a Escola Técnica Estadual de Votuporanga (ETEC) com a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT), para capacitação em Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Nesta edição, serão oferecidas 30 vagas.Para se candidatar, os interessados precisam ter concluído o ensino médio, ter no mínimo 18 anos, possuir carteira de habilitação nas categorias B, C ou D. Outros requisitos estão no edital, disponível no link:A carga horária total do curso é de 774 horas. As aulas teóricas serão ministradas pela internet, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 23h. De acordo com a necessidade, podem ocorrer aulas aos sábados. As aulas práticas, que serão iniciadas após as teóricas, acontecerão em ambientes abertos e seguindo o protocolo de acordo com as normas estaduais de saúde e segurança, com a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento de dois metros entre os alunos e as orientações de higiene pessoal.Ao final do curso, alguns estudantes serão selecionados para participar de um banco de profissionais na Elektro, para preenchimento de futuras vagas de emprego.Mais informações no siteInscrições: 17 a 31 de maioLocal das aulas: ETEC - Rodovia Péricles Belini SP 461 Km 121 - Bairro RuralPeríodo previsto das aulas: 15/07 a 31/03/2022Horário previsto do curso: 18:30 às 23h e, excepcionalmente, aos sábados das 8h às 12hReconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).