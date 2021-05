Laila Angelica Moraes escreveu a obra 'Poememórias', que propõe ao leitor uma reflexão sobre a vida e seus encontros

publicado em 11/05/2021

Livro de poesias foi baseado em histórias do cotidiano da autora (Foto: Divulgação)

A egressa dos cursos de Pedagogia e Letras da Unifev Laila Angelica Moraes lançou, recentemente, um livro de poesias baseado em histórias do seu cotidiano. A obra, intitulada "Poememórias", propõe ao leitor uma reflexão sobre a valorização da vida e seus encontros.Em sua trajetória pela área da Educação, Laila conta que sempre teve interesse por linguagens, um dos motivos que a levou cursar Letras (2011), anos mais tarde foi na licenciatura em Pedagogia (2019), que seu projeto literário foi se tornando realidade. “Desde o ano de 2003 escrevo poesias, porém foi só em 2016 que comecei um trabalho de organização dessas histórias. Cada poema é uma homenagem às pessoas que fazem parte da minha vida: família e amigos”, disse Laila.Atualmente, a ex-aluna é professora de Língua Portuguesa e Espanhola, Pedagoga e Técnica em Educação, sonhos que tiveram início após a conclusão de duas licenciaturas pelo Centro Universitário de Votuporanga.“Os dois cursos colaboraram muito com a minha escrita. Para trabalhar com a palavra, a leitura é imprescindível para o desenvolvimento humano e no ofício de escritor. A partir da minha formação, realizei dois grandes objetivos: trabalhar na Educação e publicar o meu primeiro livro. Tenho imensa gratidão a todos que fizeram parte da minha vida de alguma forma”, contou.