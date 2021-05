Além das orientações de distanciamento, alguns votuporanguenses não poderão estar com suas mães por causa da luta contra a doença

publicado em 08/05/2021

Dr. Badie e sua mãe Leida; Tatiana sua mãe Marli e seus filhos Lara e João Pedro (Arquivo pessoal)

As medidas de restrição impostas pela pandemia do coronavírus trouxeram uma nova rotina. Em março do ano passado, quando tudo começou, ninguém imaginava o tempo que levaria. Mais de um ano depois, a pandemia mexe com a cabeça de muitas pessoas e, agora, bate novamente na porta de uma das datas mais afetivas do calendário: o Dia das Mães.

Como será este dia que geralmente envolve alegria e comemoração? Para o médico intensivista, Badie Joaquim Dias Daud, será de trabalho para salvar vidas. Ele estará de plantão na UTI Covid da Santa Casa de Votuporanga, e terá que homenagear sua mãe por chamada de vídeo.

“Morei longe dela por muitos anos por causa do trabalho, mas em fevereiro me mudei para cá e trouxe ela também pensando na melhoria da qualidade de vida. Dá um pouco de sentimento de impotência e de frustração, pois, dois meses depois veio a pandemia, então estamos perto e ao mesmo tempo longe. Mas são ossos do ofício, fiz um juramento de auxiliar e confortar as famílias ”, disse o profissional da saúde.

A mesma sensação do médico, só que agravada pelos sintomas da doença, passa pela cabeça dos pacientes que estão em tratamento no hospital. Para amenizar a dor da distância, tanto de mães como de filhos que estão hospitalizados, dr. Badie e a ala de psicologia do hospital estão preparando uma ação onde a data possa ser comemorada mesmo que à distância.

“Vamos fazer um esforço coletivo para intensificar as chamadas vídeo e não deixar passar a data em branco. A pandemia por si só já afasta as famílias por conta do isolamento social, que é necessário, mas quando se interna vem ainda aquela angústia, aquela sensação de não poder tocar, não poder fazer visita, então é uma forma da gente poder dar um pouco de conforto para a família”, concluiu.

Hospital de Campanha

Já a enfermeira, Tatiana de Moraes e Yunis, além de ficar longe de sua mãe, Marli, também não terá a chance de celebrar a data junto aos seus filhos, Lara e João Pedro. Ela é uma das responsáveis pelos cuidados dos pacientes que estão internados no Hospital de Campanha e está de plantão durante todo o final de semana.

Profissional de saúde há mais de 20 anos, porém, Tatiana afirma que apesar dos desencontros, o trabalho é gratificante já que é para um bem maior.