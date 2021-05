Conteúdos informativos estão sendo divulgados nas redes sociais da Instituição e durante a programação da TV Unifev

publicado em 10/05/2021

Conteúdos informativos estão sendo divulgados nas redes sociais da Instituição (Foto: Divulgação Unifev)

O curso de Medicina da Unifev criou um projeto de incentivo à amamentação, que busca divulgar, por meio de mídias, os benefícios e mitos de tal prática. Os conteúdos foram inspirados em campanhas mensais desenvolvidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).O projeto de Extensão tem o objetivo de aumentar a frequência nos grupos de aleitamento e propagar conhecimentos sobre a importância da amamentação exclusiva até os seis meses de vida e, a complementar, até os dois anos ou mais. O público-alvo são gestantes, puérperas, nutrizes e suas famílias.De acordo a médica-pediatra e Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, os grupos de aleitamento de Votuporanga sofrem com a baixa adesão da população gestante e puérpera, impedindo que a prática de amamentação e suas vantagens atuem como políticas de saúde preventivas no município.“Amamentar é um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional, no sistema imunológico e no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, além de ter implicações na saúde física e psicológica materna. Por isso, esses espaços são fundamentais para que as mães possam compartilhar suas experiências e aprenderem sobre o tema”.A médica ainda explicou que os índices de amamentação exclusiva até os seis meses de vida, no Brasil, não ultrapassam 50% dos recém-nascidos e apenas 36% desse número recebe leite materno até os dois anos ou mais. “Buscamos promover alterações diante desse contexto e desmistificar conceitos errôneos referentes à amamentação”, completou Marlene.Os conteúdos informativos abrangem vídeos e postagens divulgadas nas redes sociais da UNIFEV: Instagram - @unifevvotu e Facebook: Unifev Votuporanga, e durante a programação da TV Unifev.Curso de Medicina da UNIFEV cria projeto de incentivo à amamentação