Em Votuporanga, torre lançada pela TARRAF terá até cinema para os moradores. Comodidade e economia pesam na escolha

publicado em 17/05/2021

Localizado no coração de Votuporanga, o Manhattan Home Club oferece mais de 20 opções de lazer (Imagens: Divulgação)

Mais de 20 Opções de lazer:

Home office para os pais, aula online para os filhos. Definitivamente, a pandemia do coronavírus mexeu com a dinâmica familiar, o que tem levado muitas pessoas a repensarem a forma como querem viver os próximos anos. Há uma certeza: com todos passando mais tempo dentro de casa, é preciso ampliar e melhorar as áreas de convívio.Com isso, uma tendência que se fortaleceu em 2021 no mercado imobiliário foi a dos condomínios pensados desde o projeto para funcionar como verdadeiros clubes.“O diferencial é que você não precisa deixar a tranquilidade, o conforto e a segurança do seu lar a todo momento para se divertir e relaxar. Viver em um home club é uma decisão inteligente, que a cada dia mais pessoas têm tomado, em busca de uma vida mais leve, com mais praticidade, economia e lazer”, diz Olavo Tarraf, presidente da TARRAF.Em Votuporanga, a TARRAF traduziu este conceito em seu mais recente lançamento na cidade, um empreendimento voltado para o público de médio e alto padrão que, já no nome, diz a que vem: Manhattan Home Club.Localizado no coração de Votuporanga, o Manhattan oferece mais de 20 opções de lazer. Desde academia climatizada e equipada com aparelhos Technogym (uma das melhores do mercado) a espaço para aulas de dança, fitness externo, piscina adulto, infantil e biribol, brinquedoteca, pet place, churrasqueira gourmet, quadra poliesportiva, minigolfe, salão de festas e de jogos, espaço coworking e um cinema.Além da despreocupação de não precisar contratar serviços de piscineiro, jardineiro, segurança, entre outras despesas de manutenção, quem opta por morar em um residencial Home Club leva vantagem no bolso.“A taxa de condomínio de um empreendimento como o Manhattan, por exemplo, quando as duas torres do empreendimento, Soho e Tribeca, estiverem operando juntas, deve variar entre R$ 217,00 e R$ 454,00, a depender da metragem do apartamento. Valor abaixo do custo de mensalidades de clube, academia, aluguel de quadras, entre outras despesas somadas. Mas com as vantagens de ter toda essa comodidade 'dentro de casa' ”, argumenta Olavo Tarraf.- Academia com aparelhos Technogym;- Piscina com raia e deck;- Churrasqueira;- Sala de dança;- Minigolfe;- Cinema;- Coworking.