Para quem trabalha no comércio, a esperança é que a vontade de presentear as mães alavanque as vendas

publicado em 08/05/2021

Jornal A Cidade conversou com comerciantes de Votuporanga sobre as expectativas para as vendas (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo (9), celebra-se o Dia das Mães. Apesar de ser um dia importante para as famílias, também é uma das melhores datas para o comércio, que geralmente tem alta na venda de produtos nesta época. Para este ano, os comerciantes de Votuporanga estão otimistas com as vendas.Um dos presentes mais procurados para esta data especial são as flores. Inclusive, o Dia das Mães "é o Natal" para as floriculturas, de acordo com Douglas Fernando Rodrigues, dono da Joãozinho Flores."Dia das Mães, para floricultura, seria como o Natal para o restante do comércio. Geralmente, aumenta as vendas em torno de 50%. Para floricultura, o Dia das Mães é a data mais importante do ano", explicou o comerciante ao jornalNesta semana "pré-Dia das Mães", o dono da floricultura disse que as vendas foram aumentando e que os produtos que mais são vendidos e encomendados são as orquídeas, os buquês e as cestas de café da manhã.Já a gerente da unidade de Votuporanga da Lojas Longo, Eliane Matos Medeiros, disse à reportagem que o movimento durante a semana antes da data especial foi "mais calmo", mas que acreditava que as pessoas deixariam para comprar os presentes entre sexta-feira (7) e sábado (8)."A expectativa é que a gente venda muito bem. Como a loja engloba masculino, feminino, infantil e enxoval, para presente de Dia das Mães o feminino acaba vendendo mais. Na parte feminina a gente trabalha com tudo, desde lingerie até jeans", disse a gerente.No Mercadão dos Óculos, a expectativa é a mesma. A gerente Natalia Assad disse ao jornal que está otimista com o potencial que a data tem de alavancar as vendas dos produtos da loja. Por lá, o que mais sai nesta época do ano são os óculos de sol, segundo ela."A expectativa é que aumente as vendas [entre ontem e hoje], que venham comprar presentes para o Dia das Mães. Acho que o pessoal está segurando o dinheiro para gastar no fim de semana", contou a gerente.Esse otimismo sobre as vendas no Dia das Mães também está presente na ACV (Associação Comercial de Votuporanga). De acordo com o órgão, a expectativa é que as vendas no comércio do município aumentem em torno de 10% para a data.Para garantir essa projeção e evitar aglomerações a ACV orientou os comerciantes a trabalharem em horário especial. Na sexta, as lojas ficaram abertas até às 20h e hoje elas funcionarão até às 18h.