publicado em 31/05/2021

Mudança ocorreu porque o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do sistema Sudeste e Centro-Oeste está crítico (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou, pela primeira vez neste ano, o patamar dois da bandeira tarifária, que é o mais caro do sistema. A medida passa a valer a partir desta terça-feira (1º).A mudança ocorreu porque, com a pior seca dos últimos 91 anos, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do sistema Sudeste e Centro-Oeste - responsáveis por mais da metade da capacidade de geração de energia do país - está crítico. Em Oureste, por exemplo, a Usina Hidrelétrica de Água Vermelha começou a semana com 9,18% do seu volume útil.Na prática, isso significa que, nas contas de luz dos consumidores, vai ser cobrado um valor adicional de R$6,24 para cada 100kWh de energia consumidos. Até maio, vigorou a bandeira vermelha 1, que aplica a cobrança adicional de R$4,16 para cada 100kWh consumidos.Quando o nível dos reservatórios está baixo, o governo federal aciona mais usinas termelétricas, que geram energia a partir da queima de combustíveis, como carvão e diesel.Ao acionar mais termelétricas, o governo reduz a geração hidrelétrica e poupa água dos reservatórios. Entretanto, a energia produzida pelas térmicas é mais poluente e cara, o que se reflete em aumento nas contas de luz.A cobrança adicional da bandeira tarifária, criada em 2015, serve justamente para levantar recursos que vão pagar pelo custo mais alto de produção de energia.O governo emitiu um alerta de emergência hídrica na região da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.O alerta foi emitido devido ao período de escassez de chuva que essas regiões vão enfrentar de junho a setembro.Inclusive, segundo o Monitor de Secas, parte da região noroeste do estado de São Paulo enfrenta seca extrema e a outra parte (esta onde Votuporanga fica) passa por uma seca excepcional.Na classificação das secas do monitor, a excepcional é a mais severa. Entre seus possíveis impactos estão perdas de cultura (na agricultura), pastagem excepcionais e generalizadas, além da escassez de água nos reservatórios, córregos e poços de água.Um levantamento feito pelojunto aos dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) revelou que o município enfrenta o período mais seco desde 2000, quando os dados começaram a ser monitorados.