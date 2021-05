Jogadores conversaram com a Cidade FM no final da partida e falaram sobre a boa fase do time

publicado em 01/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Em entrevista à Cidade FM, no final do jogo deste sábado (1º), Jean e Léo Santos, autores dos gols da vitória sobre o Bandeirante, celebraram a boa fase da Votuporanguense e disseram que querem fazer ainda mais pelo clube.

O primeiro gol da equipe foi marcado pelo garoto Jean, que veio da base do time. Emocionado, já que esse também foi seu primeiro gol no futebol profissional, ele agradeceu a Deus e disse que agora é hora de comemorar.

“É meu primeiro gol e com a camisa da Votuporanguense é melhor ainda. Agora é comemorar os três pontos e se Deus quiser posso fazer ainda muito mais gols com a camisa do CAV”, disse ele.

Léo Santos, por sua vez, disse que foi um jogo difícil e brigado, mas que graças a entrega dos jogadores dentro de campo o resultado foi positivo para a Votuporanguense.