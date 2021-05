O caso repercutiu nacionalmente, mobilizou protetores e famosos de todo país, assim como rendeu o afastamento do radialista de suas funções

publicado em 27/05/2021

Edson Ferreira, que foi candidato a prefeito de Santa Fé nas últimas eleições, fez declarações que repercutiram nacionalmente (Foto: Reprodução redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Chandelly Protetor (Podemos), classificou como uma apologia ao crime as falas do jornalista e candidato a prefeito de Santa Fé do Sul, Edson Ferreira Lopes (PC DO B), que, em um programa, ao vivo, na Rádio Santa Fé FM, disse que “é mais fácil matar o cachorro do que deixar ele dando prejuízo” e “ensinou” a dar ovo com pimenta para cães. O caso repercutiu nacionalmente, mobilizou protetores e famosos de todo país, assim como rendeu o afastamento do radialista de suas funções.Segundo Chandelly, que atua na proteção aos animais há anos, foi um comentário triste, desnecessário ecriminoso. “Eu entendo que o que ele fez foi uma apologia ao crime. Nós protetores estamos trabalhando diariamente para combater os maus-tratos e aí vem um jornalista, num canal de comunicação e faz um comentário triste desses, que acaba incentivando os maus-tratos. Isso não podemos permitir”, disse o vereador.O parlamentar afirmou ainda que esteve em São Paulo ontem [anteontem] na companhia do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL), que foi quem denunciou o caso nas redes sociais, e medidas judiciais devem ser adotadas.“Acredito que ele precisa responder pelos seus atos. Nós discutimos sobre essa situação e fizemos a solicitação para que não fique só nisso e que ele possa responder por incentivar o ódio e os maus-tratos”, concluiu.O discurso que gerou repúdio nas redes sociais foi feito durante uma discussão sobre cães que teriam matado nove carneiros de uma moradora de Santa Fé do Sul. "Eu trituro os cachorros na bala. Matei o que estava matando o que era meu, ponto final. É muito mais fácil você matar o cachorro do que deixar ele dando prejuízo para os outros. Não tem dono, está dando prejuízo, não tem quem responde, pau nele", disse durante o programa.Ele ainda complementou ao falar de cães que comem ovos. "É igual cachorro comedor de ovo. Sabe o que a gente faz? Cansei de fazer isso lá em casa. Pega pimenta malagueta, tempera um ovo quente, fervendo, enche de pimenta, pega a boca dele e tapa. Agora você vai comer. Ele vai gritar. Nunca mais ele come ovo, nunca mais. É assim que educa", finalizou.O caso chegou ao Delegado Bruno Lima que publicou o vídeo em suas redes sociais. Em questão de minutos, milhares de internautas criticaram e repostaram as imagens, inclusive famosos, como Xuxa Meneghel e LuisaMell.“Vergonha de fazer parte da mesma raça dessas pessoas, vergonha porque não vai dar em nada, vergonha porque ele vai ficar mais conhecido, vergonha porque deve ter pessoas rindo e achando legal essa atrocidade, vergonha porque isso não é cultural, é maldade, é crime e nada vai acontecer com essa pessoa", escreveu Xuxa.Após a repercussão, a Rádio Santa Fé FM divulgou uma nota em que diz repudiar veementemente as falas de seu colaborador e que ele já foi afastado de suas funções.“A direção da emissora esclarece: não compactua e repudia veementemente toda e qualquer fala que incite à violência de qualquer espécie, contra pessoas ou contra animais. As falas contra animais proferidas pelo jornalista Edson Ferreira durante o programa ao vivo não representam a opinião da emissora e dos demais colaboradores e foi totalmente contrária à linha jornalística. A emissora informa que as providências estão sendo tomadas e o mesmo já foi afastado das suas funções”, diz o material.Depois disso o jornalista publicou um vídeo na rede social pedindo desculpas pela fala e disse que não teve a intenção de incentivar os maus-tratos aos animais."Nunca matei bicho nenhum, nunca matei animal, nunca judiei de animal, tenho cachorros. Fiz um comentário infeliz quando falei sobre animais que estavam matando carneiro e que eu mataria à bala. Foi só uma maneira de me expressar. De onde vim, vim da roça, tenho 49 anos, me tornei jornalista, mas peço desculpas a todos", disse."Fui infeliz no que eu falei. A Rádio Santa Fé não compactua com o que eu disse, foi toda responsabilidade minha e a emissora já tomou as devidas providências quanto a minha fala. Peço desculpas a todos. Não tive a intenção de maltratar animal e nem influenciar as pessoas a matar animal. Jamais eu faria isso, desculpe", finalizou.