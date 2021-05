Haline Morato, responsável técnica da Clínica Protege, falou sobre a vida e os cuidados com a pequena Liz Komatsu, de quatro anos

publicado em 08/05/2021

Haline Morato é responsável técnica da Clínica Protege e mãe da Liz Komatsu, de quatro anos; ela falou sobre as alegrias e desafios em criar a pequena (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs principais características do famoso "amor de mãe" são a proteção e o cuidado com seus filhos. Foi justamente isso que o jornal A Cidade explorou ao conversar com a enfermeira Haline Morato, que é responsável técnica da Clínica Protege e mãe da pequena Liz Komatsu, de quatro anos.Assim como a maioria das mulheres brasileiras, ela tem que se dividir em várias para cumprir com excelência os papeis de mãe e empresária. Uma rotina cansativa, mas sempre tendo como prioridade o cuidado com a pequena Liz."A gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Nunca vai estar bom, principalmente para as mães, que se cobram muito. Se você ficar o dia inteiro com a criança, ainda vai achar que está falhando em alguma coisa. Não tem jeito", conta Haline.Cuidar de um filho é uma atividade complexa que envolve muitas variáveis. Para a Haline, as prioridades dentro disso são a alimentação e educação, já que, felizmente, a pequena Liz é saudável e nunca "deu trabalho" com problemas de saúde. Mesmo assim, a enfermeira fica "sempre em cima", como ela mesmo descreveu."A prioridade é sempre cuidar dela. Eu dou muita prioridade para a alimentação dela. É uma coisa que eu não abro mão de saber como está sendo feito e [querer dar] sempre o melhor e mais saudável. As atividades da escola eu também faço questão de saber, principalmente como é que está a lição de casa", disse Haline.Como a empresária trabalha fora, um desafio diário é conciliar o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado à sua filha. De segunda a sexta-feira, ela contou que consegue ficar com ela apenas à noite."A gente passa tempo junta, mas não é muito tempo. Quando a gente está junto, é junto mesmo. Dando atenção, brincando, tudo. Eu também faço questão de levar ela para a escola e buscar depois", contou a enfermeira.Já o fim de semana "é todo dela", como descreveu Haline. Ela aproveita os dias de folga para brincar e cuidar da filha em tempo integral. "Eu faço o que eu posso, tenho total consciência disso. Ela também percebe que eu dou o melhor de mim", disse Haline.Apesar das dificuldades em conciliar a vida profissional com a "vida de mãe", para Haline o maior desafio relacionado à pequena Liz é a sua educação."A responsabilidade de formar um ser humano, passar valores, caráter e ensinar o caminho do bem, esse sem dúvidas é o maior desafio. Sonho que minha filha seja uma mulher independente, que seja respeitada, dona de suas vontades e lógico, feliz", contou.Para Haline, que mora em Votuporanga há 12 anos, ser mãe foi a realização de um sonho, que se renova a cada dia."Desde que a minha menina nasceu eu me renovo, me transformo, aprendo e amadureço. Minha capacidade de amar aumenta a cada dia", disse a enfermeira.