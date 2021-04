Também nas últimas 24 horas foram confirmados mais 44 testes para coronavírus na cidade

publicado em 13/04/2021

As informações são do Epidemiológico da Prefeitura

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta terça-feira (13) mais seis mortes provocadas pela Covid-19 em 24 horas. As vítimas são cinco homens, com idades entre 39 e 78 anos e uma mulher de 98 anos, todos com comorbidades.Dentre as vítimas estão o senhor Pedro Criado Perenha, de 71 anos, e Antonio Francisco de Araujo, de 78 anos, que foram antecipados ontem pelo A Cidade. Nossa reportagem não conseguiu contato ou não teve a autorização das famílias das demais vítimas para a divulgação das notas de falecimento. Com os novos registros o município chega ao total de 272 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia.Também nas últimas 24 horas foram confirmados mais 44 testes para coronavírus na cidade, totalizando 10.782 ocorrências positivas até o momento, das quais 10.298 já estão curadas, enquanto outros 64 votuporanguenses seguem hospitalizados, sendo que 28 deles estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além dos pacientes com complicações graves da doença, outros 11 estão internados no Hospital de Campanha e oito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Há também mais 1.007 moradores da cidade com suspeita da doença aguardando o resultado dos exames e outros 1.024 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Já em relação à vacinação no município, com o início da imunização de profissionais da educação e de idosos com mais de 67 anos, nas últimas 24 horas, 648 doses da vacina contra o coronavírus foram aplicadas, sendo 415 primeiras doses e 233 segundas doses.Com as novas aplicações, o município chega ao total de 22.273 doses aplicadas até o momento, sendo 15.516 votuporanguenses com uma dose e 6.757 já com as duas.