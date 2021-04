A informação faz parte do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, que registrou no mesmo período mais 44 ocorrências positivas de Covid-19

publicado em 08/04/2021

As informações são do Boletim Epidemiológico da Prefeitura

Franclin Duarte

Apesar da aparente redução no número de casos de coronavírus no município, Votuporanga continua registrando grande quantidade de mortes pela doença e nas últimas 24 horas mais cinco vidas foram perdidas. A informação faz parte do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, que registrou no mesmo período mais 44 ocorrências positivas de Covid-19.

Com os novos registros Votuporanga chegou então ao total de 256 vidas perdidas para o coronavírus. A cidade chegou também ao total de 10.636 casos positivos da doença desde o início da pandemia, dos quais 10.133 já estão curados e outros 70 ainda estão internados, metade deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No Hospital de Campanha, 15 dos 23 leitos montados a menos de uma semana já estão ocupados e há ainda mais nove internados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O Boletim Epidemiológico mostra ainda que outros 975 votuporanguenses apresentaram sintomas e foram isolados enquanto aguardam o resultado dos exames. Há ainda mais 1.091 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.

Vacinômetro

Já em relação à vacinação contra o coronavírus, a Secretaria da Saúde de Votuporanga informou que mais 120 doses do imunizante foram aplicadas nas últimas 24 horas, totalizando 20.950 até o momento.