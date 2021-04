Última atualização mostrou que o mês fechou com 1.026 admissões e 825 desligamentos, que dá um saldo de 201 vagas

publicado em 29/04/2021

Em março deste ano, o setor que mais contratou foi a indústria; já o que mais demitiu foi o setor de serviços, segundo o Caged (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApesar de Votuporanga seguir enfrentando a crise trazida pela pandemia do coronavírus, o saldo de empregos no município continua aumentando. É o que revelou a última atualização do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).Segundo os dados, o município fechou março com saldo positivo de 201 vagas. Apesar do aumento ter sido discreto (11,67%), em comparação a fevereiro deste ano, é o maior saldo de empregos registrado neste ano, até o momento.No Caged, saldo de vagas é a diferença entre o número de admissões e o de desligamentos. E registrar saldos positivos de maneira consecutiva pode ser entendido como um bom sinal para a economia de Votuporanga.“Desta forma, observamos uma tendência de crescimento econômico, mesmo diante da crise causada pela pandemia”, disse o secretário que responde pelo expediente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Zeitune.Apesar de março ter tido o maior saldo de empregos do ano, os dados do Caged mostram que houve queda tanto no número de admissões quanto no de desligamentos, em comparação ao mês anterior.Em março, Votuporanga registrou 1.026 admissões e 825 desligamentos. Já em fevereiro, foram 1.115 admissões e 924 desligamentos. A queda, então, foi de 7,98% nas admissões e 10,71% nos desligamentos.Já em comparação ao saldo de março do ano passado, o deste ano foi muito maior. Em 2020, Votuporanga registrou 988 admissões e 929 desligamentos no terceiro mês do ano, o que deu um saldo de 59 vagas.Ou seja, o saldo de março deste ano foi 240,68% maior, que significa que o número mais que triplicou.De acordo com os dados da última atualização do Caged, o setor que teve o maior saldo de vagas em Votuporanga foi a indústria (117), seguido pelo de serviços (115). Já os setores de agropecuária, comércio e construção fecharam o mês passado com saldo negativo.Já no ranking de admissões, o setor que lidera é o de serviços (443). Em seguida, vem a indústria (348), comércio (195), construção (39) e agropecuária (1).Em fevereiro, os dados do Caged mostraram uma situação bem diferente. Isso porque a indústria foi o único setor que apresentou saldo negativo de vagas, enquanto o de serviços encabeçou o ranking, com saldo positivo de 131 vagas.No quesito admissões, o Caged trouxe a mesmíssima situação em fevereiro, quando comparado ao mês seguinte. O setor que mais registrou admissões foi o de serviços (491), seguido pela indústria (306), comércio (255), construção (68) e agropecuária (1).Agora comparando os dados do mês passado com os de março de 2020, a situação mostrada é, de certa forma, semelhante. Isso porque, na época, também foi o setor de serviços que mais contratou (457 admissões). Só que este também foi o setor que fechou o mês com o maior saldo de vagas (101).- Votuporanga: 201 vagas;- Fernandópolis: 40 vagas;- Jales: 6 vagas;- Santa Fé do Sul: 70 vagas;- São José do Rio Preto: 200 vagas.