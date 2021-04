Mais de 2,2 mil contribuíram com a 'vaquinha' online, que arrecadou quase o triplo da meta e vai ajudar a reconstruir a vida dos meninos

publicado em 13/04/2021

'Vaquinha' conseguiu arrecadar mais de 260% da meta inicial para reconstruir a vida dos trigêmeos, que perderam mãe, tia e avó para a Covid (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA "vaquinha" online criada para ajudar a reconstruir a vida dos trigêmeos Pedro, Paulo e Felipe arrecadou, até ontem, pouco mais de R$236 mil. O valor é mais de 260% da meta inicial, que era R$90 mil.Os trigêmeos, de cinco anos, perderam a mãe, Ana Paula Faria, de 37 anos, além da tia e a avó para a Covid-19 recentemente. No ano passado, os pequenos perderam o pai para um acidente de moto. A família morava em Parisi.Atualmente, os responsáveis pelos pequenos são seus tios Douglas Junior Faria Amaral, irmão da falecida mãe das crianças, e sua esposa Laura Maria.O casal, que mora em Votuporanga, já tem uma filha, de um ano. Douglas trabalha como vendedor de frios na lanchonete do sogro, onde a esposa também trabalha.Em entrevista ao jornal A Cidade, Douglas comentou sobre como tem sido acompanhar a arrecadação."A gente ficou muito contente. Surpreendeu a gente. Graças a Deus deram toda essa estrutura para nós", disse o tio responsável pelos trigêmeos.A reportagem também conversou com uma das pessoas envolvidas na organização da "vaquinha", que pediu para não ser identificada. Ela contou a história que levou à iniciativa."A ideia começou, mais ou menos, um mês atrás. A minha família era próxima da família da Ana Paula desde que os trigêmeos nasceram, por conta da comoção na cidade. E aí veio essa tragédia em peso. Sentimos a necessidade de ajudar eles de alguma forma. Conversei com o avô das crianças e a tia e eles deram a permissão para eu ir atrás disso", contou.Ainda segundo o relato, um grupo acabou se formando para buscar ajuda para as crianças. Quando a história e a mobilização foram contadas por uma reportagem da Record, o grupo criou a vaquinha "online" e a arrecadação disparou. A emissora já tinha contado a história do nascimento dos trigêmeos, num programa apresentado pela Ana Hickmann."Nunca que a gente imaginou que ia praticamente triplicar o valor esperado. Nos primeiros quatro ou cinco dias, já tinha batido os R$90 mil. E logo na outra semana, a gente já estava em mais de R$200 mil. Todo mundo ficou bem impressionado com a comoção e a ajuda das pessoas para os meninos", relatou.A ideia era arrecadar fundos para que o casal pudesse comprar um carro maior, em que coubesse a família toda, e construir um quarto e um banheiro para as crianças.Além do dinheiro, a família ganhou três bolsas de estudos até o terceiro colegial, com material e uniforme inclusos, da escola Coopevo Dinâmica."Além do quarto, eu priorizava a escola. Seria complicado, porque são três crianças. Olha a estrutura que deram para nós. Isso ajudou demais. O que eles ganharam, que eu fiquei mais contente, foi a escola", contou Douglas Amaral.A família também ganhou um projeto arquitetônico e os materiais de construção para o quarto dos meninos. Esses materiais foram doados por empresários e empresas do município.