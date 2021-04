Afirmou que estava normalizando os pagamentos e se comprometeu a quitar o restante do salário na quarta-feira (14)

publicado em 14/04/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Vikstar, empresa que emprega cerca de duas mil pessoas em Votuporanga, se pronunciou na quarta-feira (14) sobre a crise que a afeta e provocou o atraso no pagamento de seus colaboradores. No documento, a corporação afirmou que estava normalizando os pagamentos e se comprometeu a quitar o restante do salário ainda na quarta, o que foi cumprido, segundo alguns colaboradores.Na nota, a empresa esclarece que o depósito dos salários foi normalizado após a operadora Telefonica/Vivo, que é cliente da Vikstar, ter regularizado o fluxo de pagamentos previsto no contrato de prestação de serviços existente entre as duas empresas.“A direção da Vikstar está empenhada em chegar a um entendimento com a Telefonica/Vivo para viabilizar a continuidade do contrato e a manutenção dos postos de trabalho atualmente empenhados a serviço da operadora”, diz o documento.A Vikstar afirmou ainda que continua a honrar as obrigações com seus colaboradores e que conta com eles para a continuidade de suas operações. “Nos últimos dois anos, a empresa ampliou o número de colaboradores em cerca de 30% e vai continuar a buscar seu espaço no mercado brasileiro de serviços de contact center e de terceirização de processos de negócios”.