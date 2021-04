Vereador disse que não guarda ressentimentos e se deu por satisfeito com as explicações da colega de Câmara Municipal

publicado em 13/04/2021

Sueli Friósi se retratou durante a sessão ordinária e disse que Jura não esteve na Câmara sabendo que estava com Covid (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA vereadora Sueli Friósi (PTB) utilizou seu tempo na segunda-feira (12) na sessão da Câmara Municipal para se retratar em relação as denúncias que fez contra o seu colega de Casa, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). A parlamentar havia acusado Jura de ter frequentado a sede do Legislativo mesmo sabendo que estava com Covid-19, colocando todos os vereadores e funcionários em risco.O caso ganhou grande repercussão na cidade, afinal a conduta imputada ao vereador configuraria crime contra a saúde pública, passível, inclusive, de prisão e multa.“Negacionista é a pessoa que está com o pedido de afastamento e vem trabalhar na sexta-feira na Câmara Municipal de Votuporanga. Esse sim é negacionista. Você veio, tem câmera que filmou e você já estava com pedido médico de afastamento, já estava com Covid e veio aqui transmitir para todos nós. Esse é negacionista. Você, Jura, é negacionista, você. E você está pecando diante de Deus e de todos nós, pondo as nossas vidas em risco”, acusou a vereadora à época.Anteontem, porém, ela disse que se equivocou e fez uma retratação pública durante o seu discurso na sessão da Câmara.“Revendo e analisando as imagens, o nobre vereador Jura não foi na sexta-feira (5) na Câmara e sim na quinta-feira (4), com atendimento ao público, indo embora, como sempre faz, todas as tardes. O vereador Jura não esteve na Câmara dia 5 e sim no dia 4 de março. Eu me equivoquei, portanto estou aqui me retratando. Por estar assintomático, ele não tinha o conhecimento de que estava positivado, só tendo essa confirmação em exame realizado na farmácia e em consulta realizada na Santa Casa entorno das 22h do dia 4”, disse a vereadora.Procurado pelo A Cidade, Jura disse que ficou satisfeito com o posicionamento de Sueli Frióside se retratar e que, apesar de já ter preparado uma ação judicial contra a colega de Casa, pretende sepultar o assunto.“Foi muito pesado, muito ruim para mim, apesar de que quem me conhece sabe que eu não faria uma coisa dessas nunca. Entendo que com a fala dela me sinto contemplado e vida que segue, estamos na Câmara trabalhando juntos e sinto que ela se redimiu do que falou, admitiu que cometeu um ato que não era verdadeiro, então para mim está de bom tamanho”, concluiu.