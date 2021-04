Cabo Renato disse que irá procurar todos os colegas de Câmara ao longo da semana para reapresentar o pedido de abertura da CPI

Cabo Renato Abdala irá colher assinaturas novamente para tentar emplacar a CPI na Câmara Municipal (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) anunciou na segunda-feira (19), durante sessão ordinária, que irá retomar o pedido de abertura da CPI do ‘fura-fila’ na Câmara Municipal de Votuporanga. O parlamentar disse ainda que irá procurar todos os vereadores para colher as assinaturas necessárias para o andamento do feito.Segundo o edil, ele irá dividir a responsabilidade de tramitar as investigações na Casa com todos os vereadores. Na última sessão alguns chegaram a se manifestar dizendo que eram favoráveis, mas não foram procurados para assinar o documento.“Vou passar colhendo as assinaturas durante essa semana e, dessa vez, vou procurar a todos e não apenas a quantidade necessária para a abertura, como fiz da última vez”, disse.Levando em consideração os discursos, um novo pedido já teria as cinco assinaturas necessárias para o início da tramitação: Cabo Renato Abdala, Chandelly Protetor e Thiago Gualberto (PSD), que já haviam assinado o documento e não retiraram, e as novas de Osmair Ferrari e Serginho da Farmácia.Os discursos, no entanto, não garantem a abertura do procedimento investigatório. Para recordar, uma manobra regimental impediu que a proposta de abertura da ‘CPI do fura-fila’ entrasse em votação na Câmara Municipal, no final do mês passado. Três dos seis vereadores que tinham assinado o recebimento da denúncia (Mehde Meidão, Carlim Despachante e Professor Djalma) protocolaram ofícios na Casa de Leis solicitando a retirada de suas assinaturas do documento.