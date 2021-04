Nesta quarta-feira (21) é feriado nacional e confira o expediente dos estabelecimentos e serviços na cidade

publicado em 20/04/2021

Estabelecimentos e serviços de Votuporanga funcionam em horários especiais hoje, por conta do feriado de Tiradentes (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNesta quarta-feira (21) se celebra o Dia de Tiradentes, que é feriado nacional. Por isso, os estabelecimentos e serviços de Votuporanga funcionam em horários especiais.Veja abaixo o que abre e fecha neste feriado:A Prefeitura informou que não haverá expediente da administração direta e indireta neste feriado.Serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Mini-Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", Central de Atendimento Covid junto da UPA 24 horas (para pessoas com sintomas gripais), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.A Administração informou também que vai realizar um "plantão" de vacinação, das 8h às 14h, nas duas unidades de drive-thru, que são: Unidade de Saúde da Família "Carmem Martin Maria Morettin", no bairro Paineiras; e Consultório Municipal "Martiniano Salgado", que fica no Pró-Povo (veja mais nesta página).Já o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", no Parque da Cultura, vai continuar fechado e sem funcionar. Ainda segundo a Prefeitura, o Horto Florestal "Sérgio Ramalho Matta". Já o Bosque "Maximino Hernandes", do Vale do Sol, abre normalmente, das 7h às 19h.A Prefeitura também informou que os serviços de coleta de lixo e as unidades do Ecotudo funcionam normalmente, das 7h às 19h.As unidades do Porecatu vão funcionar das 7h às 18h. Já as do Amigão atenderão das 6h30 às 20h. O supermercado Proença vai funcionar das 7h às 13h, enquanto as unidades do Muffato atenderão das 8h às 20h. Por fim, as unidades do Santa Cruz vão funcionar das 7h às 13h.Apenas as áreas de autoatendimento (os caixas eletrônicos), vão funcionar nos bancos hoje, conforme informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os clientes também poderão acessar os canais digitais e usar os serviços oferecidos pelo telefone.