Curso é destinado a alunos e egressos que buscam aprovação no teste; inscrições já estão abertas no site da instituição

publicado em 14/04/2021

Objetivo é preparar os alunos para o teste, que é obrigatório para o exercício legal da profissão (Imagem: Divulgação)

A graduação em Ciências Contábeis da Unifev vai realizar um curso preparatório para o primeiro Exame de Suficiência Contábil (CRC) de 2021. A capacitação será realizada durante todo o mês de maio, das 8h às 13h, pela plataforma Teams, da Microsoft.A extensão será ministrada pela Profa. Esp. Daniely F. Puerta Ferreira, que orientará sobre as disciplinas da prova, compreensão da avaliação e o desenvolvimento de habilidades para um bom desempenho.De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, o objetivo é preparar os alunos para o teste, que é obrigatório para o exercício legal da profissão. "Na metodologia, utilizaremos a aplicação de questões de exames anteriores e a discussão dos principais temas cobrados pelo exame ", explicou.Os interessados devem se inscrever pela página no, até o dia 28 de abril. O valor do investimento é de R$100, que pode ser parcelado em até cinco vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.