publicado em 30/04/2021

Abertura no feriado já estava prevista em convenção coletiva realizada no ano passado (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Dia do Trabalhador será de trabalho em alguns estabelecimentos comerciais e supermercados de Votuporanga. A abertura no feriado já estava prevista em convenção coletiva realizada no ano passado e com as recentes ações de restrição, muitos optaram por abrir na data.De acordo com o presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Votuporanga, João Herrera, como não houve nenhuma restrição sanitária imposta por decreto municipal, as lojas em geral estão autorizadas a trabalhar até às 13h, enquanto os supermercados poderão permanecer abertos até às 18h.Um levantamento feito pelo, porém, revela que, das grandes redes, apenas o Amigão Supermercados (do Centro e do Pozzobon) devem permanecer abertos até às 18h neste sábado. No domingo (2), entretanto, as duas lojas abrem às 7h e fecham às 13h.Já o Porecatu, o Super Muffato, o Proença e o Santa Cruz abrem neste sábado e no domingo das 7h às 13h. Mercados, mercearias, açougues e padarias também estão autorizados a funcionar às 18h.