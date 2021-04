Pacientes transplantados, pacientes renais em terapia e pessoas com Síndrome de Down com idades de 18 a 59 anos serão vacinados a partir do dia 10 de maio, motoristas e cobradores de ônibus vão receber a primeira dose no dia 18

publicado em 20/04/2021

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (20) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em diálise a partir do dia 10 de maio. A expectativa é de vacinar 120 mil pessoas neste grupo.Também foi divulgado, em coletiva de imprensa, a vacinação de motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais, que serão imunizados a partir do dia 18 de maio. Segundo o governo estadual, 165 mil pessoas vão receber a vacina nesta etapa.A gestão estadual também anunciou a antecipação da vacinação de pessoas com 64 anos para esta quinta-feira (23). Este grupo, estimado em cerca de 420 mil pessoas, originalmente estava previsto para receber a imunização a partir de 29 de abril.Nesta segunda (19), a gestão de João Doria (PSDB) já tinha confirmado a vacinação de funcionários do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ) a partir do dia 11 de maio. Serão vacinados todos os operadores de trens, independente da idade, e funcionários que têm contato com o público e idade acima de 47 anos.A priorização de pessoas com Down, pacientes renais e transplantados faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI), segundo Regiane de Paula, da Coordenadoria de Controle de Doenças do estado de São Paulo."Lembramos que esse é um grupo prioritário das comorbidades, por isso nós decidimos abrir essas faixas etárias. O Programa Nacional de Imunização [PNI] coloca como sendo um grupo prioritário dentro das comorbidades", disse Regiane de Paula nesta terça.*G1.com