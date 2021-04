Pessoas que tiveram seus cupons sorteados receberam os vales-compra e a moto 0km; ACV já lançou campanha para o Dia das Mães

publicado em 23/04/2021

Elenira Parra, moradora de Votuporanga, comprou na Onix Ótica e Joalheria e acabou ganhando a moto 0km (Foto: A Cidade)

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) recebeu os sorteados da edição deste ano da campanha Liquida Votu nesta sexta-feira (23) para entregar os prêmios, que foram uma moto 0Km e os vales-compra de R$500 cada. Por conta dos protocolos sanitários da pandemia, o evento foi restrito à imprensa e diretoria, com transmissão ao vivo nas redes sociais da entidade.O sorteio foi realizado no último dia 13 e teve os seguintes ganhadores:- Elenira Rodrigues Parra, moradora do Parque das Nações, de Votuporanga, que comprou na Onix Ótica e Joalheria com a vendedora Jéssica;- Eduardo Rosalino e Jesus Serieri, os dois de Votuporanga e que preencheram os cupons no Amigão Supermercados;- Fábio Ananias da Silva, de Votuporanga e Robson Martins Inácio, de Fernandópolis, clientes do Posto do Vilar;- Anderson Venturini, Jociane Neves e Luiz Antonio da Conceição, moradores de Votuporanga, e que compraram no Porecatu Supermercados;- Márcia dos Santos Vieira, de Fernandópolis, cliente da Poly Sport;- Dagmar Costa, moradora do Vilar III e cliente de O Tubarão;- José Rodrigues Amato, de Votuporanga, cliente da Ciafer Materiais Para Construção.Todos os 11 comerciários responsáveis pelas vendas aos clientes sorteados também foram contemplados com vales-compras no valor de R$150 cada.Os 11 cupons foram sorteados entre os mais de 150 mil depositados nas urnas do comércio entre os dias 19 de fevereiro e 10 de abril, período em que as lojas ofereceram descontos e promoções.Durante o evento de encerramento da Liquida Votu, a ACV anunciou a nova campanha para o Dia das Mães, que promete movimentar o comércio e incentivar as vendas. Todas as lojas associadas receberão os cupons de prêmios alusivos ao dia, comemorado no segundo domingo de maio, dia 9.Para apresentar a campanha, uma carreata com os prêmios foi realizada nesta sexta, com saída da sede da ACV e passagem pelos principais pontos comerciais da cidade. Os cupons vão ser entregues até o dia 8 de maio.Votuporanga obedece à Fase de Transição do Plano SP, de enfrentamento à Covid. Por isso, todas as lojas estão abertas, de segunda a sexta, das 9h às 17h e no sábado das 9h às 13h.O atendimento está restrito a 25% da capacidade do estabelecimento, que deve seguir todas as recomendações de uso de álcool em gel, distanciamento, entre outros.