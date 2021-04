Ação permanente tem como objetivo conscientizar sobre direitos das mulheres, além de prevenir e combater todo tipo de violência

publicado em 19/04/2021

Denúncias de violência podem ser feitas pelo Disque 100 ou 180, pela Polícia Militar, através do 190, ou na própria Secretaria de Direitos Humanos, pelo 3422-2770 (Foto: Onu Mulheres/Flávio Sandoval)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga segue com a campanha permanente de conscientização sobre os direitos das mulheres, além de prevenção e combate de todo e qualquer tipo de violência. Em época de pandemia o trabalho ficou restrito, mas nem por isso impossibilitado de impactar a sociedade.A Secretaria conta com o apoio da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), que forneceu centenas de álcool em gel e bombons entregues às mulheres que passam pela Secretaria. Foram confeccionados kits com o objetivo de minimizar a proliferação da Covid-19, incluindo máscaras faciais.Além disso, um amplo trabalho de telemarketing tem sido realizado para manter contato com os atendidos. "Queremos, mais do que nunca, divulgar os direitos das mulheres. Que todas saibam que têm direito gratuito a justiça, assistência social, saúde, educação, emprego, voto, entre outros", disse o secretário Emerson Pereira.A delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga, Edna Rita de Oliveira Freitas, reforça a importância de parcerias nas ações e políticas públicas voltadas às mulheres vítimas de violência em Votuporanga.Desde o começo do ano, a Secretaria tem recebido e na medida do possível, atendido os encaminhamentos das mulheres vítimas de violência para o projeto Votuporanga em Ação. "Além de promover inclusão profissional e social das mulheres através do trabalho, essa iniciativa resgata a cidadania e direitos humanos, pois muitas dependem financeiramente do companheiro agressor", destacou a delegada.Denúncias de violência podem ser feitas pelo Disque 100 ou 180, pela Polícia Militar, através do 190, ou na própria Secretaria de Direitos Humanos, pelo 3422-2770. A pasta fica na rua São Paulo, 3771, Centro.