Cerca de 200 metros de tubulação estavam obstruídos com diversos materiais; em alguns trechos do emissário, vazão não passava de 10%

publicado em 13/04/2021

Cerca de 70 metros da tubulação já recebeu o serviço, que segue em andamento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga) trabalha, desde a última semana para recuperar um emissário de esgoto rompido na região norte da cidade. São cerca de 200 metros de tubulação que estavam obstruídos com diversos materiais, inclusive tronco de árvore. Em alguns trechos do emissário, por exemplo, a vazão não passava de 10%.Segundo informações do superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casali, desde quando a Saev foi informada sobre o rompimento, uma equipe se empenhou em descobrir as causas e analisar as formas de solucionar o problema imediatamente."Observamos que a tubulação estava obstruída e contactamos uma empresa com maquinário especializado para fazer essa desobstrução como forma de solucionar o problema de maneira rápida", disse Casali.Cerca de 70 metros da tubulação já recebeu o serviço, que segue em andamento. "Acreditamos que só a desobstrução deverá solucionar o problema e, desta forma, não precisaríamos trocar toda a tubulação que passa por baixo de uma rodovia e uma estrada vicinal", afirmou o superintendente.