publicado em 23/04/2021

Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, espetarias, sorveterias, pastelarias, petiscarias e similares poderão iniciar atendimento presencial com 25% da capacidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brRestaurantes, lanchonetes, salões de beleza, barbearias e academias podem reabrir suas portas a partir deste sábado em Votuporanga. A autorização está prevista na Fase de Transição do Plano São Paulo de retomada da economia, assim como também no decreto municipal que está em vigência desde a semana passada.De acordo com as novas determinações, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, espetarias, sorveterias, pastelarias, petiscarias e similares poderão iniciar atendimento presencial com 25% da capacidade e público sentado, por até oito horas diárias, entre 6h e 20h. O mesmo vale para cinemas, teatros, museus e outras atividades culturais que voltarão a atender presencialmente respeitando o limite de 25% da capacidade e com público sentado, por até oito horas diárias, entre 6h e 20h.Enquanto isso, salões de beleza barbearias e similares só poderão ter atendimento presencial por oito horas por dia, entre as 6h e as 18h, com 25% da capacidade total.Já as academias, clubes e centros esportivos podem funcionar oito horas por dia entre as 6h e as 20h, apenas para atividades físicas individuais agendadas, com 25% da capacidade total.Os empresários dos setores “beneficiados” dessa vez estão ansiosos e esperançosos de que não seja necessário que eles voltem a baixar as portas. “Estamos muito ansiosos por esse momento e torcendo muito para que os níveis de internação e óbitos diminuam bastante na cidade e na região, pois essa situação de abre e fecha é muito preocupante para nós. Isso impacta muito”, disse o empresário Luis Augusto Garcia, o Xaninho, diretor da escola de esportes Nado Livre.