Todos os dias José Antonio Giretti Junior desenvolve seu trabalho nas alturas instalando e dando manutenção em torres

publicado em 30/04/2021

Poucos teriam a coragem de assumir o trabalho que o votuporanguense José Antonio Giretti Junior faz há mais de 20 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNeste sábado (1º) é comemorado em todo o Brasil e em alguns outros países pelo mundo o Dia do Trabalhador. A data foi escolhida em homenagem ao esforço dos trabalhadores dos Estados Unidos, que, num sábado, 1º de maio de 1886, foram às ruas das maiores cidades do país para pedir a redução da carga horária e melhores condições de trabalho.Para se ter uma ideia, era comum que, naquela época, as pessoas trabalhassem 100 horas por semana, o equivale a uma média de 16 horas por dia, em seis dias da semana. Depois das manifestações, a carga horária caiu para 8 horas diárias.A luta por direitos trabalhistas dos americanos logo ganhou o mundo. Em 1890, os europeus também passaram a fazer manifestações e greves no dia 1º de maio. Atualmente, o Dia do Trabalhador é celebrado em mais de 80 países, inclusive o Brasil, onde se tornou feriado nacional desde 1925.Para celebrar a data, o jornalpreparou uma reportagem especial com pessoas que, literalmente, arriscam suas vidas para desempenhar suas funções. São votuporanguenses que todos os dias encaram uma profissão de risco para levar o sustento para casa. Confira:Poucos teriam a coragem de assumir o trabalho que o votuporanguense José Antonio Giretti Junior faz há mais de 20 anos. Ele atua como “torrista”, e já teve que ficar a mais de 100 metros de altura, ou o equivalente a um prédio de 30 andares, pendurado apenas por cabos de aço e equipamentos de segurança.José era o popular “faz tudo” e decidiu entrar na área ao ser convidado para instalar torres para rádio amador. Quando os serviços foram aumentando, tanto em quantidade, quanto em altura, ele procurou se qualificar."Quando eu comecei a mexer com torre, foi tipo um bico, então busquei apoio equipamento para não fazer besteira, porque se você der uma vacilada você não volta para contar", disse ele.Com o tempo ele foi se especializando e se tornou o responsável pela instalação de dezenas de grandes torres na cidade e na região, uma delas, inclusive, foi instalada em Cardoso, para a irradiação das ondas da Cidade FM 88.5 daquela cidade.Questionado se tem medo de seu trabalho, ele disse que não, pois já se acostumou, mas relata que não é para qualquer um, já que a tantos metros de altura o vento chacoalha a torre a todo instante."Eu gosto muito do que faço, porque se não gostar você não faz um negócio desses nunca. Pensa você subir em uma torre de 90 metros e do começo ao fim ela chacoalhar. Se subir sem ter peito e coragem, não dá certo, no segundo metro o cara já desiste”, concluiu.