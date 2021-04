Em Votuporanga, cerca de 20% dos alunos voltaram às salas de aula, conforme a capacidade de atendimento de cada escola

publicado em 22/04/2021

Com a normalização do fornecimento da merenda, cerca de 20% dos alunos da rede estadual, em Votuporanga, voltaram às salas de aula (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAgora com o fornecimento de merenda regularizado pela Prefeitura, as aulas presenciais foram retomadas nesta semana na rede estadual de ensino em Votuporanga. Segundo a Diretoria Regional de Ensino, cerca de 20% dos alunos voltaram às salas de aula.O dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran Neto, explicou ao jornal A Cidade que os estudantes estão retornando às escolas conforme um cronograma feito por cada uma, que varia de acordo com a sua capacidade de atendimento neste momento.O limite, estabelecido pela Fase de Transição do Plano SP decretada pelo governo estadual, é 35% de ocupação."A Prefeitura está fornecendo a merenda, feita no próprio local ou fornecida por meio de marmitas, conforme o número de alunos e a capacidade necessária. Todos receberam o material e estão recebendo aulas, que são híbridas. O professor dá aula para os alunos que estão presentes na escola e também para os que estão em casa, assistindo pelos aplicativos", explicou Duran.O dirigente também ressaltou que o retorno para as aulas presenciais, atualmente, não é obrigatório e fica a critério da família do aluno.De acordo com Duran, a Prefeitura conseguiu normalizar o fornecimento da merenda, que é terceirizada, no começo desta semana. Isso aconteceu apenas nessa semana, segundo ele, porque a empresa responsável pelo serviço ainda não tinha conseguido fazer contratações suficientes na semana passada, quando as aulas presenciais já podiam ter sido retomadas.O dirigente também explicou quais foram os critérios que as escolas usaram para selecionar e priorizar o retorno de determinados alunos da rede estadual."Para a Diretoria Regional de Ensino, o critério é aqueles que estão com maior defasagem de aprendizagem, vulnerabilidade social - que precisam retornar [à escola] por conta da alimentação - e aqueles que estão com algumas dificuldades na saúde mental. Por ficar muito tempo isolada, essa criança precisa de convívio social", disse o dirigente.Além de seguir os protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano São Paulo, Duran disse que as escolas acatam às orientações da Vigilância Sanitária e Epidemiológica para retomarem as atividades presenciais.O dirigente também informou que o número de profissionais da área da educação que estão vacinados é alto e está aumentando.Segundo ele, 46% dos professores da diretoria regional de Votuporanga estão vacinados ou em condições de serem vacinados. Duran também disse a campanha de imunização está atendendo profissionais das redes municipal, estadual e particular de educação básica.