Retrospecto do período e anúncio de novas conquistas serão feitos em transmissão pela internet neste sábado (10), a partir das 10h

publicado em 09/04/2021

Prefeito apresentará alguns de seus feitos ao longo dos primeiros 100 dias de mandato (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB) agendou para este sábado (10), às 10h, uma live para apresentação de um balanço dos seus 100 dias de governo. Nos bastidores já se fala que, além de seus feitos já conhecidos, ele deve anunciar algumas conquistas, principalmente voltadas para a área social.Dentro do balanço devem ser apresentadas as obras do Hospital de Campanha, que foi inaugurado no início da semana e o início do processo de desfavelamento de bairros como Matarazzo, Esmeraldo e Pró-Povo, cujo o convênio com a Secretaria de Habitação para a construção de 180 moradias com essa finalidade foi anunciado na sexta-feira (9).Também devem constar no balanço as obras de ampliação da Cemei “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, que irá ampliar em 50% a capacidade de vagas da creche na região oeste da cidade, já que zerar a fila por creche estava entre as metas iniciais de governo, assim como a conquista de uma escola estadual para o bairro Pacaembu, também anunciada na sexta.Já em relação às conquistas, Seba deve anunciar o início das atividades da Cozinha Comunitária, iniciativa que busca garantir alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social, em decorrência da pandemia. Durante a live deve ser apresentada a sistemática do programa que irá ser desenvolvido em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade.Não devem constar na apresentação do prefeito, mas os primeiros dias de mandato também foram marcados por algumas polêmicas, dentre elas a “vacina de vento” e as denúncias de fura-fila da vacina.