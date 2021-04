Até o dia 30 de abril, o posto do município terá o horário de expediente reduzido, das 11h às 17h

publicado em 27/04/2021

Poupatempo de Votuporanga tem turno reduzido na Fase de Transição do Plano SP (Foto: A Cidade)

O Poupatempo de Votuporanga já retomou as suas atividades presenciais com a regulação da Fase de Transição. Os atendimentos estão ainda mais restritos e até o dia 30 de abril, o posto da cidade terá o horário de expediente reduzido, das 11h às 17h.Em dias normais, a unidade atende seu público das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 13h. Ou seja, neste período ficaram reduzidos à população duas horas do expediente para serem atendidos.No município é necessário o agendamento prévio por meio das plataformas digitais (ou app Poupatempo Digital). A unidade atende nesse período, apenas serviços que não podem ser feitos pelas plataformas digitais, como a emissão de RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículos, por exemplo.Os outros tipos de atendimentos estão disponíveis nos meios digitais, como renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego. "Podem ser feitos com a mesma qualidade, agilidade e eficiência do presencial, com a vantagem de ser realizado no conforto de casa, no computador ou na palma da mão, pelo celular", disse o Poupatempo em nota emitida à imprensa.Nesta reabertura estão sendo adotadas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, além da redução na capacidade de atendimento.