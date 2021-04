A unidade vai poder abrir novamente por conta da Fase de Transição do Plano SP, decretada no final da semana passada

Poupatempo de Votuporanga será reaberto neste sábado (24) para atendimentos presenciais, graças ao decreto da Fase de Transição (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Poupatempo de Votuporanga voltará a abrir suas portas no próximo sábado (24) para atendimentos presenciais. A unidade, que estava fechada desde o início da Fase Vermelha do Plano SP, no dia 6 de março, vai poder abrir novamente por conta da Fase de Transição, decretada no final da semana passada.Para este retorno, serão usados os mesmos protocolos, anteriores ao fechamento, em que os atendimentos aconteciam com capacidade reduzida e apenas por meio de agendamento prévio feito pela internet. A abertura da grade online para agendamento acontecerá um dia antes, na sexta-feira (23).Nas últimas semanas, sem abertura total, a unidade seguia apenas com os atendimentos para entrega de documentos e situações de emergência, desde que previamente analisadas e agendadas por meio de canais digitais.Até o dia do retorno, o programa manterá o recebimento e análise das solicitações de casos emergenciais, como a emissão de RG, por exemplo, recebidas pelo Fale Conosco, disponível no portal (poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital.O Poupatempo acelerou o processo de transformação digital e ampliou a quantidade de serviços disponíveis pelos canais eletrônicos (portal poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital). Desde março de 2020, o programa realizou 13,3 milhões de atendimentos, sendo 9,7 milhões por meio dos canais digitais, o que representa quase 75% da demanda total.Das 131 opções online disponíveis, as mais solicitadas são as relacionadas ao Detran.SP, como pesquisa de pontuação, solicitação de renovação da CNH, Licenciamento de veículos, entre outros.