publicado em 16/04/2021

Atividades religiosas poderão ser retomadas a partir deste domingo (17); restaurantes e o cinema podem reabrir no próximo dia 24 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de muita polêmica envolvendo decisões judiciais do STF (Supremo Tribunal Federal), as igrejas de quaisquer denominações poderão retomar suas atividades presenciais a partir deste domingo (17). Tanto o decreto estadual quanto o municipal, no entanto, permitem a realização de missas e cultos apenas com 25% da capacidade, mantendo os protocolos sanitários.Além da liberação das atividades religiosas, a nova publicação permite o atendimento presencial, de segunda a sábado, das 6h às 20h, em supermercados, hipermercados, mini-mercados, mercearias, armazéns, açougues, padarias, peixarias, quitandas, hortifrutis e rotisserias. Após as 20h segue em vigor o toque de recolher até as 5h.Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, espetarias, sorveterias, pastelarias, petiscarias e similares poderão iniciar atendimento presencial com 25% da capacidade e público sentado a partir de 24 de abril, por até oito horas diárias, entre 6h e 20h.O mesmo vale para cinemas, teatros, museus e outras atividades culturais que voltarão a atender presencialmente a partir de 24 de abril respeitando o limite de 25% da capacidade e com público sentado, por até oito horas diárias, entre 6h e 20h.