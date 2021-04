Lojistas poderão receber pagamentos e entregar seus produtos diretamente aos clientes

publicado em 06/04/2021

Novo decreto atende a pedido apresentado pela ACV em reunião na Prefeitura (Foto: Divulgação)

O Prefeito Jorge Seba publicou novo decreto com mudanças nas regras de venda do comércio de Votuporanga, atendendo a pedido apresentado pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) em reunião na Prefeitura, realizada nesta terça-feira (6).Além do delivery, os lojistas terão a oportunidade de praticar novas modalidades de atendimento. Os estabelecimentos poderão receber pagamentos e entregarem os produtos diretamente aos clientes na porta da loja. No entanto, devem seguir todas as determinações de proteção à saúde. A medida passa a valer a partir de desta quarta-feira (7), para período das 8h às 18h, com abertura de uma única porta.O presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, alerta que segue obrigatória a adoção dos protocolos de segurança de prevenção e contenção ao coronavírus, em especial, distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos com álcool gel. O descumprimento das regras pode gerar multas e suspensão do alvará de funcionamento do estabelecimento.Além do Chefe do Executivo e do presidente da ACV, estiveram presentes na reunião o Procurador Geral do Município,Glauton Oliveira Feltrin; o Secretário de Transparência e Controladoria, Edison Marco Caporalin; e os membros da diretoria: Celso Penha Vasconcelos, Valdeci Merlotti e Ivo Matavelli.O decreto municipal está disponível no site da ACV , além de outras ações promovidas pela Associação Comercial em prol do comércio.