Em entrevista exclusiva à Cidade FM na tarde de terça-feira (20) o prefeito Jorge Seba (PSDB) disse que não teme a realização de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Municipal sobreas denúncias de fura-fila da vacina contra a Covid-19. Ele afirmou estar tranquilo sobre a questão, porém, acredita que estejam tentando fazer uso político do tema.Segundo Seba, logo após as denúncias todas as providências necessárias foram adotadas para apurar se houve, de fato, alguma irregularidade, tanto no âmbito da administração municipal, quanto na Polícia Civil e no Ministério Público. Além disso, segundo ele, todos os funcionários que estavam envolvidos com a vacinação foram substituídos para dar total transparência ao processo de apuração."Não tenho absolutamente nada a temer de uma CPI, nosso vice-prefeito também não, nosso corpo de secretários está tranquilo e se alguém, independente de qual posto estiver, tiver comedido algum erro, que responda. Estou absolutamente tranquilo quanto a isso", disse.O prefeito apontou, no entanto, que diante das providências que foram tomadas a CPI parece muito própria de quem quer fazer um uso político do tema."Ou pode ser que estejam duvidando da conduta da Polícia Civil, do Ministério Público e da apuração da sindicância interna, mas eu não duvido. A Câmara Municipal está em excelentes mãos e tenho um convívio muito bom com os vereadores. A Câmara é um poder independente, aquilo que ela decidir nós vamos acatar e respeitar, embora eu tenha receio de que de onde ela [CPI] está partindo o interesse seja mais político do que uma situação de apuração real dos fatos", concluiu.O prefeito também respondeu a várias perguntas de ouvintes dos quatro cantos da cidade, dentre elas questionamentos sobre a conclusão das obras de substituição de tubos no Pacaembu, que segundo ele devem ser concluídas nos próximos dias."Eles tiveram um atraso no cronograma das obras por conta das medidas de restrição que adotamos em razão da pandemia, mas já cobramos a empresa firmemente nesse sentido e até o começo de maio tudo deve ser resolvido", disse.Sobre a falta de merenda nas escolas, que atrasou a retomada das aulas, Seba afirmou que já notificou a empresa terceirizada e que a situação já estaria sendo normalizada. Ele ainda falou a respeito das obras em andamento com recursos federais, que, segundo ele, estão atrasadas por conta da falta de repasses do governo. Um dos exemplos citados foi a da Policlínica, próximo à Farmácia de alto custo.