Entre as reclamações estavam moradores da região do Pozzobon, do bairro Parque Boa Vista II e do Jardim das Carobeiras

publicado em 28/04/2021

Água das torneiras dos bairros Pozzobon, Parque Boa Vista II, Jardim das Carobeiras, entre outros, estava com muito cloro, segundo moradores (Imagens: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brReclamações da concentração altíssima de cloro na água das torneiras chegaram tanto ao jornalquanto às redes sociais. Entre as reclamações estavam moradores da região do Pozzobon, do bairro Parque Boa Vista II e do Jardim das Carobeiras.Uma moradora chegou a gravar um vídeo mostrando a situação da água, que aparece esbranquiçada, e postou numa rede social."Estou inconformada. Olha a água da torneira. Como que uma pessoa faz comida com uma água dessa? Como que uma pessoa que não tem condições de ter água de galão dá uma água dessas para o filho tomar? É falta de respeito com a população. Eu estou indignada", disse a moradora no vídeo.Uma moradora da região do Pozzobon relatou ao jornalque a água ficou com cheiro e gosto forte por uma semana, após um corte no fornecimento feito pela Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) no dia 18 deste mês."Já passou uma semana e não voltou ao normal. Antes, como a água era do poço, tínhamos a segurança para o consumo. Porém, agora com a água super clorada não serve para o consumo seguro", relatou a moradora.Na postagem da moradora do Parque Boa Vista II, outras pessoas, moradoras de outros bairros, disseram que a água das suas torneiras estava na mesma situação (ou parecida).Uma moradora do bairro Jardim Carobeiras, por exemplo, descreveu a qualidade da água por lá como "uma verdadeira porcaria". "Quando ela não está escorregando, parecendo que tem sabão ou óleo, está desse jeito, cheia de cloro", disse na rede social.Outra reclamação veio de um morador do Jardim de Bortole, que disse que a água "está horrível". "Além de muito suja, [a água está] com uma quantidade de cloro absurda", relatou.Já uma moradora do bairro Cohab Chris reclamou da qualidade e do gosto da água que saía da sua torneira. "Está horrível, com gosto de barro. Um gosto horrível para beber. Está difícil", contou ela. Outra moradora, essa do bairro Jardim Canaã, relatou que a água por lá estava com cheiro de barro.A Saev Ambiental informou, em nota, que as situações relatadas pelas moradoras do Pozzobon e do Parque Boa Vista II são de conhecimento da autarquia e que uma delas foi solucionada, enquanto a outra está sendo resolvida.No caso do Pozzobon, a Saev informou que concluiu em oito dias a substituição de um eixo quebrado da bomba do Poço Profundo da zona Norte, permitindo que a população da região voltasse a receber água dele. Mesmo durante a manutenção, que iniciou no dia 19 de abril, o serviço de abastecimento não foi interrompido, pois continuou sendo feito pelo Poço da zona Sul.Sobre o Parque Boa Vista II, a autarquia informou que aquela região é abastecida pelo Poço da zona Oeste e que o serviço pode sofrer alterações de acordo com o andamento da obra de substituição de cerca de seis mil metros de tubulação da rede de água no Pacaembu. A obra está sendo realizada pela Pacaembu Construtora para solucionar definitivamente os problemas de vazamentos constantes que ocorriam no bairro.