publicado em 15/04/2021

Toda a região deve permanecer na Fase Vermelha do Plano São Paulo na reclassificação de hoje (Foto: Governo do Estado)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Governo do estado deve anunciar nesta sexta-feira (16), às 12h45, a mais nova reclassificação de fases do Plano São Paulo de retomada da economia e a notícia ainda não deve ser boa para os comerciantes e empresários da região. Mesmo com uma aparente queda no número de casos de Covid-19 e da diminuição da fila de espera por leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a região de abrangência da DRS XV, que abrange Votuporanga, Rio Preto e mais 100 municípios deve permanecer na Fase Vermelha do Plano São Paulo.Atualmente todo o Estado está na Fase Vermelha do Plano, que libera o atendimento presencial apenas para os serviços considerados essenciais. Em Votuporanga, porém, o prefeito Jorge Seba (PSDB) flexibilizou algumas atividades como é o caso dos salões de beleza, barbearias e academias que não são permitidas pelo decreto estadual.E pelo que tudo indica não deve haver grandes alterações além dessas. Um dos indicadores utilizados pelo governo estadual para a reclassificação de fases é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Na DRS XV, a ocupação da UTICovid está em 89,89, o que indicaria uma manutenção da fase restritiva do Plano SP. Os leitos de enfermaria estão 63,8% ocupados.Ontem, aliás, a DRS informou que número de pacientes à espera de um leito de UTI caiu de 120 na última sexta-feira (9) para 76 anteontem. Isso quer dizer que além da capacidade de atendimento de paciente do SUS (a taxa de ocupação leva em conta também os leitos particulares), na região, ainda há grande fila de pacientes à espera de leitos, dentre eles 11 votuporanguenses que estão internados no Hospital de Campanha de Votuporanga.Já o Estado todo tem ocupação de 86,4% na UTI e 67,6% na enfermaria. Os dados são da Fundação Seade (Fundação Sistema Atual de Análise de Dados) e atualizados diariamente pelo governo estadual.Questionado se pretende editar um novo decreto com flexibilizações ou restrições, o gabinete do prefeito Jorge Seba informou que um novo decreto deve ser publicado hoje, à tarde.“A equipe se reunirá para definir pontuações, de acordo com o apontamento do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Não consigo te confirmar ainda se haverá novas flexibilizações”, diz a nota.