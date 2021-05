Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga oferece gratuitamente 48 vagas para seis cursos de graduação

publicado em 30/04/2021

De Pedagogia a Engenharia da Computação, polo de Votuporanga da Univesp está com 48 vagas para cursos de graduação (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brQuem tiver interesse em se inscrever para o Vestibular 2021 da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) tem até dia 20 de maio para isso. O Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga oferece gratuitamente 48 vagas para seis cursos de graduação.Entre as vagas, 24 são para o eixo de Licenciatura e as demais 24 são para o eixo de Computação. As inscrições devem ser feitas, com taxa de R$45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto para até o período da matrícula.Quem ingressar no eixo de Licenciatura vai cursar um ano de "ciclo básico" para, a partir do segundo ano, escolher entre Letras, Pedagogia ou Matemática.Já os alunos que ingressarem no eixo de Computação vão cursar um ano e meio de "ciclo básico" para, em seguida, escolher entre bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência dos Dados e Engenharia de Computação.Os cursos são realizados em AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a vídeoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas sobre os conteúdos das aulas com tutores e "facilitadores".Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas.Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal da universidade no YouTube. Neste ano, o início das aulas está previsto para agosto.Os exames serão realizados em junho, sendo o eixo de Licenciatura no dia 13 e o eixo de Computação no dia 20. Ambas as provas vão começar às 13h e terão cinco horas de duração. Entre os protocolos sanitários, por conta da Covid-19, estará o uso obrigatório de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.Na página do Vestibular 2021 no site da Univesp, os candidatos também encontram o edital que detalha as etapas, regras e protocolos sanitários do processo. A partir de 2 de junhos, eles também vão encontrar exclusivamente na página o local onde farão a prova. Isso porque não haverá envio de convocação pelos Correios, e-mail ou quaisquer outros tipos de comunicação.Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Polo UAB, que fica na rua Pernambuco, n° 1736 (Vila Muniz). O telefone é o (17) 3422-8839.Os candidatos também podem acessar o "Fale Conosco" do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular, ou ainda entrar em contato com o "Disque Vunesp", por meio do telefone (11) 3874-6300.A Univesp oferece 536 vagas para os seis cursos de graduação na região. No total, 22 municípios vão funcionar como polos para os estudantes.